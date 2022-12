https://sputniknews.lat/20221223/grave-conflicto-de-poderes-en-argentina-enfrenta-al-gobierno-con-la-corte-suprema-y-la-capital-1133876726.html

Grave conflicto de poderes en Argentina enfrenta al Gobierno con la Corte Suprema y la capital

El Gobierno nacional no acatará el fallo de la Corte Suprema que lo obliga a devolver un porcentaje de los fondos coparticipables a la Ciudad Autónoma de... 23.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-23T00:00+0000

2022-12-23T00:00+0000

2022-12-23T00:10+0000

américa latina

argentina

mauricio macri

horacio rodríguez larreta

alberto fernández

ciudad autónoma de buenos aires

El presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria "in extremis" contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal. En su resolución, la justicia ordenó que el Gobierno nacional haga entrega a la Ciudad un 2,95% de fondos coparticipables. La Corte Suprema falló a favor de la Ciudad, cuyo jefe de Gobierno es Horacio Rodríguez Larreta, miembro del PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), profundizando de esta manera la grieta entre el peronismo y la oposición y reabriendo el debate entre las provincias y la capital.La decisión llegó después de que el presidente Alberto Fernández emitiera en 2020 un decreto reduciendo el porcentaje de participación de la Ciudad, de 3,5% a 2,3% por considerar que los montos para CABA habían sido triplicados durante la gestión presidencial de Macri. Este, desde la Presidencia, habría favorecido la Ciudad después de haber sido durante ocho años jefe de Gobierno porteño antes de llegar al máximo cargo del país.La Corte optó por un fallo provisorio que establece que un porcentaje de fondos en beneficio de la Ciudad deberá transferirse diariamente mientras continúa la discusión.Si bien desde el tribunal se sostiene que esta decisión no impactará en las provincias, por lo menos 10 gobernadores se reunieron en la Casa Rosada y otros cuatro acompañaron el encuentro de forma virtual, para acordar estrategias conjuntas y realizar un comunicado al máximo tribunal.Es "un día aciago para el federalismo por este fallo tremendo que ha sacado la Corte, que genera una enorme desigualdad entre la ciudad más opulenta del país y el resto del país. Sigo insistiendo en la necesidad de garantizar igualdad y federalismo", dijo el presidente Fernández.Algunas figuras del oficialismo incluso, pidieron al Gobierno de la Nación que desconozca el fallo judicial.El ministro del Interior, Wado de Pedro, dijo en Twitter que es "incoherente y antifederal sacarle recursos a las provincias para darle al Gobierno de la Ciudad, el más rico del país".A su vez, el ministro de Justicia, Martín Soria, aseguró que "para coronar el año más escandaloso de la Justicia argentina, la Corte legaliza el acto más unitario del gobierno de Macri y obliga a que todos los argentinos paguemos por la 'policía porteña' un presupuesto semejante al de todas las fuerzas federales del país juntas".Un conflicto heredado de gestiones anterioresLa coparticipación federal es un sistema de rango constitucional mediante el cual se coordina la distribución los tributos impuestos por el Estado nacional, que debe recaudar las contribuciones, retener su porción y redistribuir el resto entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.De acuerdo al medio argentino Página 12, a través del decreto 194 de 2016, el Gobierno de Macri aumentó los fondos de coparticipación federal de impuestos de 1,4% a 3,75% para que la Ciudad se hiciera cargo de mayores gastos en materia de seguridad.Posteriormente, un decreto del mismo Macri en 2018 redujo el porcentaje a 3,5%. Este porcentaje volvió a sufrir una rebaja en 2020, cuando el Gobierno del Frente de Todos disminuyó los fondos a 2,3%.En este contexto, el Gobierno de la Ciudad elevó su reclamo ante la Corte y aunque se realizaron instancias de conciliación entre la CABA y el Gobierno Nacional, no se lograron acuerdos.Según el medio argentino, "la Ciudad nunca explicó cómo es que necesitaba 112.000 millones de pesos (alrededor de 600 millones de dólares) para una policía de 19.000 agentes, mientras que la Policía Federal recibe 70.000 millones de pesos (más de 400 millones de dólares) para 32.000 policías".

argentina

ciudad autónoma de buenos aires

argentina, mauricio macri, horacio rodríguez larreta, alberto fernández, ciudad autónoma de buenos aires