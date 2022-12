https://sputniknews.lat/20221223/la-amistad-entre-rusia-y-bielorrusia-es-de-larga-data-1133891537.html

"La amistad entre Rusia y Bielorrusia es de larga data"

"La amistad entre Rusia y Bielorrusia es de larga data"

Tras la reunión entre los mandatarios de Rusia y Bielorrusia, Vladímir Putin y Alexander Lukashenko respectivamente, el investigador argentino Eduardo Moggia... 23.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-23T10:43+0000

2022-12-23T10:43+0000

2022-12-23T10:43+0000

gps internacional

bielorrusia

rusia

alianza

ucrania

armamento

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/17/1133891392_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_d0e38559937866ce016e0e292d3c9969.jpg

"La amistad entre Rusia y Bielorrusia es de larga data" "La amistad entre Rusia y Bielorrusia es de larga data"

Bielorrusia no podrá defender su independencia y soberanía sin el apoyo de Rusia, declaró el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, tras una reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin. En torno a esto, Putin y Lukashenko discutieron la creación de un espacio de defensa común y el combate conjunto a las sanciones occidentales.Este tema ahora "salió muy a la palestra con motivo de la operación militar especial que Rusia desplegó sobre Ucrania", indicó. Ante los dichos de un funcionario del Departamento de Estado de EEUU de que Rusia quiere anexar a Bielorrusia, "ello es descabellado, porque lo que existe es una alianza comercial y diplomática, a lo cual se suma el desarrollo de maniobras militares conjuntas", expresó el investigador argentino. Al respecto, estas interacciones se dan en el marco del Estado de la Unión.EEUU va a seguir ayudando militarmente a UcraniaCon respecto a la asistencia militar que recibe el régimen de Zelenski por parte de Occidente, "hay un gran protagonista en todo esto que es EEUU", indicó. Sin embargo, "hay un tope que lo pone el propio EEUU y Europa, no sólo por la cuestión de la crisis energética y el invierno crudo que les llegará a los europeos, sino también porque EEUU no quiere dar un salto al vacío", expresó. En este sentido, "se sabe que por Ucrania este conflicto no puede escalar a un nivel nuclear", concluyó.¿Cuál es el rol geopolítico de Turquía en la crisis política internacional?La Unión Europea y "sus pueblos pagan la cobardía de sus líderes", aseveró a Sputnik y M24 el historiador italiano Alessandro Pagani.El alza de los precios de los combustibles por el conflicto en Ucrania ha generado rupturas comerciales, pero también nuevas posibles alianzas, como la de Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán. Esta es una región abundante en gas y que mantiene buenas relaciones con Rusia, país al que Occidente se empeña en sancionar. Al respecto, "la política exterior de Erdogan implica encontrar las formas de fortalecer su influencia regional en el marco de nuevas relaciones bilaterales", expresó el investigador italiano.Ello "no sólo preocupa a la Casa Blanca, sino también a Israel", añadió. En este sentido, "las políticas energéticas de fortalecimiento de Ankara con Rusia alertan a su vez a la OTAN, siendo Turquía miembro de la alianza atlántica, porque representa una política de no sumisión a los intereses imperiales de EEUU en esa región", concluyó el autor del libro "Descifrando la cuestión ucraniana".Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó el análisis sobre las implicaciones de las empresas transnacionales en los procesos del sistema internacional.Libro sobre el legado del expresidente Tabaré VázquezEn Sputnik y M24 nos contactamos con Mario Cayota, con quien dialogamos sobre su libro "Un pasado que se conjuga en futuro" sobra la vida y obra del expresidente uruguayo Tabaré Vázquez, en el marco de un nuevo aniversario de su fallecimiento.

bielorrusia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

bielorrusia, rusia, alianza, ucrania, armamento, аудио