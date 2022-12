https://sputniknews.lat/20221223/la-embajada-de-chile-en-palestina-genera-descontento-y-criticas-a-boric-de-simpatizantes-de-israel-1133908565.html

La embajada de Chile en Palestina genera descontento y críticas a Boric de simpatizantes de Israel

La embajada de Chile en Palestina genera descontento y críticas a Boric de simpatizantes de Israel

Dado que las relaciones entre Chile y Palestina por ahora sólo están representadas en un encargado de negocios, el presidente Gabriel Boric anunció el... 23.12.2022, Sputnik Mundo

El grupo parlamentario israelí del Senado chileno emitió un pronunciamiento de llamado a mantener "un trato de respeto y cordialidad" con Israel, con el que Chile mantiene una amistad de más de 70 años, subrayaron los legisladores."Es legítimo que el mandatario pueda tener una postura y adherir a la causa palestina, pero se espera que mantenga un trato de respeto y cordialidad [con Israel]", expresaron.Durante el anuncio del fortalecimiento de la relación diplomática con Palestina, Boric dijo que su gobierno no será ajeno ni protocolar con el caso palestino."Ante los sufrimientos no podemos ser ajenos ni podemos ser protocolares, muchas veces el protocolo tiene, por cierto, sentido, pero cuando se exagera muchas veces termina vaciando de sentido los momentos en los que más debiera tenerlo", asentó el presidente.Desde la fundación del Estado de Israel, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y consolidada en 1948, Palestina acusa al país de perpetrar un despojo de su territorio, además de la militarización de la vida pública en diferentes espacios disputados, como la ciudad de Jerusalén, relevante religiosa y culturalmente tanto para el judaísmo como para el islam y el cristianismo.Además, no existe un consenso generalizado en la comunidad internacional sobre la legitimidad de la existencia del Estado de Israel o su ocupación del territorio palestino, mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) impulsa la solución de dos Estados que respete las fronteras de 1967 para distribuir el espacio entre palestinos e israelíes, quienes han entrado varias veces en guerra contra sus vecinos árabes, como Egipto, Líbano y Siria.Así, en un evento en el Club Palestino, localizado en el barrio de Las Condes de la capital chilena, Boric defendió la causa palestina. "No podemos olvidar a una comunidad que está sufriendo una ocupación ilegal, a una comunidad que está resistiendo, a una comunidad que está viendo violados sus derechos y su dignidad todos los días", expresó."Siempre me violenta mucho mirar al Medio Oriente y no ver a Palestia en un mapa, y si uno va a Google Earth tampoco está, pero es un pueblo que existe, que resiste, que tiene historia", añadió Boric.De acuerdo con la Universidad de Chile, la comunidad palestina en el país sudamericano es la más grande y numerosa fuera del Medio Oriente, formada por más de medio millón de personas, según estimaciones de la Federación Palestina de Chile.Descontento legislativoEl grupo parlamentario del Senado de respaldo a la comunidad israelita en Chile llamó a Boric a conducirse como un jefe de Estado responsable de garantizar las relaciones internacionales del país sudamericano bajo criterios de paz, amistad e integración, en vez de fomentar la división.El conflicto árabe israelí, consideraron, provoca posturas encontradas y no debe ser importado por el ejecutivo chileno, además de destacar que las comunidades judía y palestina son nutridas en Chile."Hacemos un llamado al presidente de la república a actuar con mucha responsabilidad en la conducción de las relaciones internacionales, ejerciendo un liderazgo que contribuya a fortalecer los lazos de concordia entre los países y evite situaciones o expresiones que puedan afectar los vínculos con otras naciones", expresaron los legisladores inconformes."Lo expresado ayer no contribuye a promover los lazos con un país que a través de estos años se ha empeñado en mantener relaciones de amistad y trabajo conjunto con muchos países del mundo", calificaron.Molestia de la comunidad judíaCon un comunicado fechado en Tel Aviv, la Comunidad Chilena de Israel, representativa de 10.000 ciudadanos del país sudamericanos radicados en la nación de Medio Oriente, reprochó a Boric la adopción de la postura palestina de ser víctimas de violaciones de derechos humanos, así como una ocupación ilegal, con lo que no coinciden.El discurso de Boric, estimaron, "en lugar de incentivar la paz y promover una solución de dos Estados se centra en exacerbar el problema, refiriéndose a la 'resistencia palestina', que en la prática se traduce en justificación de atentados terroristas y lanzamiento de misiles a civiles israelíes".También calificaron a Palestina de ostentar un régimen dictatorial ligado al grupo palestino Hamás y conducido por la Autoridad Nacional Palestina y su líder, Mahmoud Abbas.La Comunidad Chilena de Israel dijo que teme que la postura de Boric derive en la justificación de ataques terroristas en su contra en el país de Medio Oriente.Si hay reconocimiento y legitimación mutua, subrayaron, Israel puede trabajar de manera coordinada con sus vecinos.Apoyo palestino a la postura de BoricEn contrasentido, la vicepresidencia del grupo interparlamentario Chile Palestina en el Senado, encabezada por el legislador Sergio Gahona, agradeció la postura de Boric en respaldo de la comunidad palestina.Chile reconoce a Palestina como Estado desde hace más de una década, subrayó el parlamentario, fruto de la gestión del antecesor de Boric en La Moneda, el ahora expresidente Sebastián Piñera."Lo que ha hecho el presidente Boric es elevar la categoría de nuestra representación consular a embajada, es lo más correcto para poder equiparar la situación de dos Estados con el caso de Israel, esto en nada afecta la situación que pueda haber con las relaciones con Israel", consideró.La medida, en cambio, iguala la relación diplomática de Tel Aviv y Ramallah con Santiago de Chile, consideró Gahona.

