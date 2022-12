https://sputniknews.lat/20221223/maduro-designa-a-manuel-vadell-como-nuevo-embajador-de-venezuela-ante-brasil-1133882455.html

Maduro designa a Manuel Vadell como nuevo embajador de Venezuela ante Brasil

CARACAS (Sputnik) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó el jueves a Manuel Vadell como embajador de ese país caribeño ante Brasil, a partir del... 23.12.2022, Sputnik Mundo

"Linda noche, arropada por el frío navideño en nuestra ciudad capital, me reuní con el licenciado Manuel Vicente Vadell, quien me trajo muy buenas noticias. He decidido designarlo como nuevo embajador de Venezuela en la República Federativa de Brasil, a partir del 1 de enero del año 2023", expresó Maduró a través de su cuenta de Twitter. En días pasados, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, afirmó que el Gobierno de Brasil restablecerá las relaciones con Venezuela a partir del 1 de enero. "Lo haremos el día 1 (de enero), enviando un encargado de negocios para reabrir la embajada y posteriormente nombrar un embajador", aseguró el futuro funcionario.Vieira destacó que restablecerá las relaciones "con el Gobierno que está elegido allí, el de Nicolás Maduro", y precisó que dicha acción fue pedida por el presidente electo, Luiz Inacio Lula da Silva.El actual Gobierno brasileño, aún bajo la presidencia de Jair Bolsonaro, reconoce como presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó desde 2019, lo que le llevó a romper las relaciones diplomáticas con Caracas.

