¿Manu Chao con un pie en México? Retirarán la categoría de persona 'non grata' contra el cantante

Asociado a la defensa de movimientos políticos alternativos, como la independencia de Cataluña, la guerrilla zapatista en Chiapas, el movimiento okupa, el centro cultural La Chispa, en Asunción, Paraguay, y otros, Manu Chao brindó un concierto gratuito en el Zócalo, la principal plaza pública mexicana, en 2006, año en que Calderón tomó posesión de la presidencia.Sin embargo, el concierto ocurrió en marzo, cuando Vicente Fox todavía era mandatario federal del país. Fue tres años después, en 2009, durante el Festival de Cine de Guadalajara, cuando el artista de Próxima estación… Esperanza criticó a las autoridades mexicanas por la represión de mujeres en la localidad de Atenco, Estado de México, perpetrada en 2006.En ese entonces, fuerzas de seguridad perpetraron tortura sexual contra al menos 11 mujeres, en un hecho que escaló a defensorías de derechos humanos de alcance internacional. Manu Chao criticó el caso en Guadalajara, lo que le valió ser declarada persona non grata y lo forzó a salir del país.El artículo 33 de la constitución mexicana faculta al poder ejecutivo a expulsar a personas extranjeras, además de sostener que los ciudadanos de otros países no pueden inmiscuirse "de ninguna manera" en los asuntos políticos del país.En la actual administración, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, criticó este artículo constitucional y consideró que fue utilizado por gobiernos anteriores "con total discrecionalidad" para limitar la libertad de expresión. Así, dijo que se busca reconfigurar el precepto constitucional para garantizar las libertades de los extranjeros localizados en México.Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del 21 de diciembre, Manu Chao fue señalado como víctima de expulsión de México bajo criterio del entonces presidente Felipe Calderón.Además, la administración federal informó el retiro del estatus de persona non grata contra el cantante. Con esto, usuarios de redes sociales manifestaron su interés en que el artista sea contratado por el Gobierno de la Ciudad de México para brindar un concierto gratuito en el Zócalo, como hiciera en 2006.La titular del ejecutivo local, Claudia Sheinbaum, adelantó en junio que sí ha buscado al artista detrás de Clandestino para que ejecute sus canciones en la plaza pública, localizada en el Centro Histórico de la capital del país latinoamericano.

