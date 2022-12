https://sputniknews.lat/20221223/occidente-sufriria-el-impacto-real-de-sus-sanciones-contra-rusia-en-2023--1133894946.html

Occidente sufriría el impacto real de sus sanciones contra Rusia en 2023

Occidente sufriría el impacto real de sus sanciones contra Rusia en 2023

La estrategia de Occidente de imponer sanciones al petróleo ruso consistía en reducir los ingresos de Rusia por exportaciones de petróleo manteniendo los... 23.12.2022, Sputnik Mundo

economía

📰 consecuencias del techo al precio del petróleo ruso

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

industria petrolera

petróleo

rusia

energía

El informe estima que Rusia exporta hoy tanto petróleo como antes de la operación militar en Ucrania. No obstante, el precio mundial del Brent así como del Urals [la mezcla rusa de petróleo de los Urales] cayeron drásticamente. El Brent está a su nivel más bajo en un año, situado en torno a los 80 dólares por barril, de lo que el periódico concluye que la amenaza de una crisis energética ha disminuido.Sin embargo, subraya que el declive de los precios mundiales del petróleo no se debe al éxito de las estrategias occidentales. Una combinación de acontecimientos en los mercados nacionales de las principales economías del mundo condujo a tales resultados. En este caso, se consideran las subidas de los tipos de interés en EEUU, el Reino Unido y la UE, que debilitaron la demanda en la economía, así como la nueva fase aguda de la pandemia de COVID-19 en China, que provocó los peores resultados de los sectores manufacturero y minorista en seis meses. Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) están produciendo casi tanto como antes de las restricciones de producción anunciadas en octubre, puesto que la mayoría ya producía por debajo de sus cuotas anteriores.La publicación también opina que la decisión de Occidente de boicotear el Urals también ha repercutido en los precios, así como la exención europea de la prohibición de asegurar los petroleros que transporten petróleo ruso en caso de que el comprador no pague más de 60 dólares por barril. Sin embargo, destaca, que es un efecto de corto plazo, es decir, no son medidas estables, y si las condiciones económicas o de mercado cambian, los precios pueden aumentar. Un factor importante más son las especulaciones financieras que ocupan los mercados. The Economist predice el cambio de los precios a la alza con la alineación de la demanda y la oferta.Entre las causas del posible aumento de los precios se destaca también una serie de tendencias. Europa está sustituyendo el gas por un gasóleo más barato, la India y Oriente Medio siguen siendo consumidores principales, y su demanda es resistente. Más, se espera el levantamiento de las restricciones en China lo que conllevará seguramente una recuperación económica. Lo enumerado podría provocar la escasez del petróleo, afirma el periódico. Añade que ya se destacan las señales de que la prohibición europea de los seguros afectaría a la economía europea. La Agencia Internacional de la Energía afirma que Rusia va reducir la producción en 1,6 millones de b/d, hasta 9,6 millones, en el segundo trimestre. Si aumenta la demanda de petróleo, el Urals subirá de precio por encima de 60 dólares, lo que no será rentable para los petroleros, sobre todo cuando Rusia también suministra el ESPO más barato a los mercados.Rusia declaró que se negará a suministrar petróleo a los países que acepten el tope de precios. The Economist subraya que la escasez de la oferta mundial agotará las ya limitadas reservas mundiales, que siguen en mínimos de cinco años, lo que provocará una subida aún mayor de los precios. Como consecuencia, concluye, solo el año que viene Occidente se enfrentará con las consecuencias de su estrategia.

