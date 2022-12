https://sputniknews.lat/20221223/occidente-ya-no-puede-cerrar-los-ojos-ante-los-ataques-de-zelenski-a-la-iglesia-ortodoxa-de-ucrania-1133672161.html

Occidente ya no puede cerrar los ojos ante los ataques de Zelenski a la Iglesia ortodoxa de Ucrania

Occidente ya no puede cerrar los ojos ante los ataques de Zelenski a la Iglesia ortodoxa de Ucrania

Con el objetivo de alcanzar lo que llamó "independencia espiritual", el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aprobó la decisión del Consejo de Seguridad... 23.12.2022, Sputnik Mundo

"Aseguraremos completa independencia para nuestro Estado. En particular, independencia espiritual. Nunca permitiremos a nadie construir un imperio dentro del alma ucraniana", abundó el mandatario en un mensaje grabado y divulgado en su canal oficial de Telegram.El mandatario europeo también anunció que el Servicio Estatal de Etnopolíticas y Libertad de Conciencia fue comisionado para examinar el estatuto administrativo de la Iglesia ortodoxa ucraniana, debido a su vinculación histórica con el Patriarcado de Moscú.Zelenski indicó que, además, la estrategia contempla que los cuerpos de seguridad ucranianos intensifiquen sus medidas para identificar y contrarrestar actividades de los servicios especiales rusos en el ambiente religioso de su país, con la intención de implementar sanciones."Con estas y otras decisiones, garantizamos la independencia espiritual de Ucrania", aseveró el presidente. Luego del anuncio, emitido el 1 de diciembre, la presidencia ucraniana anunció la aplicación de sanciones contra siete sacerdotes de la Iglesia ortodoxa ucraniana ligados al Patriarcado de Moscú.La prensa rusa denunció que los seguidores de la Iglesia ortodoxa, así como sus integrantes, han sufrido persecución en Ucrania durante los últimos años, además de que durante las últimas semanas han padecido allanamientos en sus propiedades. Independientemente del conflicto actual entre Rusia y Ucrania los vínculos culturales, y en este caso religiosos, entre ambos países son profundos y llevan una historia conjunta de más de 10 siglos.Ni Occidente lo puede callarFrente a estos ataques incluso los medios occidentales de España, Estados Unidos, Francia comenzaron a poner atención en el fenómeno, aunque los amedrentamientos ucranianos contra los integrantes de la Iglesia ortodoxa llevan años ocurriendo.La decisión de Zelenski fue comentada por diferentes espacios noticiosos europeos y estadounidenses, a pesar de que en el contexto del conflicto ruso-ucraniano los países occidentales han determinado brindar su apoyo a Ucrania, siguiendo la línea antirrusa que desde varios años define sus líneas editoriales y el discurso a nivel gubernamental.El editor jefe de la publicación estadounidense Newsweek, Jonathan Tobin, publicó en el medio un artículo de opinión el 12 de diciembre donde, tras enumerar distintos reconocimientos occidentales al presidente Zelenski, calificó a Ucrania como un país "profundamente corrupto", diferenciado del parangón de democracia que Occidente quiere extraer de él."El intento de Zelenski de prohibir las Iglesias ortodoxas, que responden a la Iglesia ortodoxa rusa, debe dispersar cualquier noción de que los estadounidenses están respaldando los valores occidentales de libertad en esta guerra", evaluó, además, Tobin.La maniobra del mandatario ucraniano contra este cuerpo religioso, consideró el periodista estadounidense, contradice a los entusiastas que pintan el conflicto como un choque entre un opresor autoritario y un demócrata indefenso."Muchos rusos étnicos y hablantes de ruso que viven en el país no se identifican con el nacionalismo ucraniano. A pesar de esto, las Iglesias, que no están tomando parte en el conflicto, son vistas por Zelenski y sus compañeros como enemigos", añadió.Junto a Tobin, la medida de Zelenski contra la organización religiosa motivó reservas expresadas en medios occidentales como El País, Fox News, Independent o Courrier international. Un obispo oriental consultado por Fox News, por ejemplo, lamentó la decisión de Zelenski y llamó a distinguir que la Iglesia ortodoxa ucraniana es una organización religiosa con intereses ucranianos, no controlada por el Gobierno de Putin. "Así que, de nuevo, no hay justificación para destruir y prohibir esta Iglesia. E incluso muchas celebridades que respaldan a Zelenski en Occidente no han dicho nada al respecto, y deberían asumirlo mejor", recriminó.El reverendo Mykolay Danylevich, citado por Independent, consideró la orden presidencial ucraniana como un atentado intestino contra los propios habitantes del país europeo, que incluso calificó de "suicido nacional" y un intento por prohibir a su propio pueblo.Lucha contra la tradición religiosa e históricaLa Iglesia ortodoxa de los pueblos eslavos comenzó su desarrollo en Kiev, hoy la capital de Ucrania, subrayó en una entrevista con Sputnik el analista de asuntos religiosos Ignacio Cuevas, cuando comenzó la evangelización de los pueblos eslavos desde Bizancio."La transición para que se convirtieran al cristianismo fue en Kiev, después la sede se pasó a Rusia, a Moscú, el patriarca de Moscú adquirió mucha importancia", al grado de que se denominaban la Tercera Roma, referencia a la capital del cristianismo originada en la Roma vaticana, luego su traslado a Constantinopla y con un tercer momento en la capital rusa, describió. "En ese sentido, Kiev quedó dependiente del Patriarcado de Moscú", explicó.Sin embargo, desde hace años, apuntó Cuevas, la Iglesia ucraniana buscó subrayar su autonomía ante la influencia moscovita. En 2016 se presentaron al Parlamento de Ucrania varios proyectos de ley sobre modificaciones a la legislación de Ucrania en términos de libertad de conciencia y el estatuto de las organizaciones religiosas, que buscaban restringir o prohibir las actividades de la Iglesia ortodoxa ucraniana, trasladar sus templos a otra jurisdicción. El 18 de mayo de 2017, bajo presión pública, el Parlamento pospuso la discusión de estos proyectos de ley. Sin embargo, el 20 de diciembre de 2018, su consideración fue nuevamente incluida en su agenda.Al mismo tiempo, el 15 de diciembre de 2018, a iniciativa del entonces presidente ucraniano, Petró Poroshenko, y patriarca Ecuménico de Constantinopla Bartolomé I, en Kiev se celebró un llamado concilio de unificación, al que asistieron en su mayoría representantes de organizaciones eclesiásticas no canónicas, el cual eligió a Epifani como primado de la nueva y no canónica Iglesia ortodoxa de Ucrania. A principios de enero de 2019, Bartolomé le hizo entrega del tomos, documento por el que otorgó la autocefalia a la congregación. La Iglesia ortodoxa rusa calificó el día de la firma del tomos como una fecha trágica para la ortodoxia mundial y rompió relaciones con Constantinopla y los jerarcas de otras Iglesias que reconocieron el cisma ucraniano.Tras el inicio de la operación militar especial de la Federación de Rusia, los ataques a los templos de la Iglesia ortodoxa ucraniana por parte de nacionalistas ucranianos y representantes de la Iglesia ortodoxa de Ucrania se hicieron más frecuentes. Las autoridades locales de varios niveles comenzaron a dictar órdenes para prohibir las actividades de la canónica Iglesia ortodoxa ucraniana, así como para trasladar las Iglesias ortodoxas a la Iglesia ortodoxa de Ucrania.Reforzar el nacionalismo ucranianoLa prohibición de Zelenski contra las organizaciones religiosas "afiladas a los centros de influencia" en Rusia puede fortalecer sus intereses de separación de las culturas rusa y ucraniana por la vía del fortalecimiento del nacionalismo de este segundo país, estimó Cuevas, en el contexto del conflicto, que propicia ánimos exacerbados.Condenar el uso político de la religiónLas críticas occidentales contra Zelenski, a pesar de que Europa occidental y Estados Unidos son aliados explícitos y militares de Kiev, derivan de que hay un respeto regional por la separación entre los temas religiosos y los políticos, estimó el analista consultado."En general hay una lectura en Occidente de que lo religioso no influya en lo político, no se use como un elemento, y creo que tal vez se ve como un peligro que se apele a lo religioso, además, ahora para fortalecer la postura de Ucrania", apuntó.Con la dificultad que implican los conflictos, expresó, fomentar las hostilidades y odios expresados en el ámbito religioso puede conducir a atentados y otras expresiones de violencia muy sensibles, lo que explicaría el distanciamiento crítico de algunos enfoques periodísticos occidentales ante la postura de Zelenski contra la Iglesia ortodoxa de Ucrania.En el caso de México, donde ejerce Cuevas como académico, existe una iglesia ortodoxa en la colonia Juárez de la capital del país, donde confluían practicantes de esa fe tanto rusos como ucranianos."Siguen estando ahí juntos, evidentemente, el Patriarcado nuevo de Kiev no está en condiciones todavía de operar y empezar a tener representantes o dirigentes en muchos lados", describió.Internamente, abundó, la comunidad de rusos y ucranianos ortodoxos en México se mantiene fluida, sin embargo los rusos han padecido expresiones de repudio y ataques por su origen nacional. "Sí se ha desatado una rusofobia en el mundo", reconoció.

