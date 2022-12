https://sputniknews.lat/20221223/que-explica-el-crecimiento-de-la-economia-en-bolivia-1133911573.html

Qué explica el crecimiento de la economía en Bolivia

Qué explica el crecimiento de la economía en Bolivia

El país se proyecta como una de las tres economías con mayor crecimiento en 2023 en América Latina. En otro orden, la organización argentina Abuelas de Plaza de Mayo celebró el hallazgo del nieto 131. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El Gobierno boliviano liderado por Luis Arce realizó el anuncio con base en estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), y del Banco Mundial.Otras naciones que crecerán, según estos pronósticos, son Venezuela y Paraguay. Las que menos lo harán son Brasil y Chile.El experto subrayó que Bolivia además "mantiene una de las tasas de inflación [3,1%] más bajas no solo de la región sino del mundo. Llegando a estas Fiestas y Navidad se ven buenas previsiones en la economía de cara al año que comienza".El experto sostuvo que, con estos datos, Bolivia logra un importante posicionamiento en la región, apoyado en la solidez de su modelo.Bedregal consideró que construir un crecimiento basado en la demanda interna es la mayor fortaleza de la política del Gobierno liderado por Luis Arce, economista de profesión."La política económica actual brinda estabilidad a su población. Se ve en el crecimiento de la actividad del transporte, construcción y de las finanzas. (...) Y el consumo y el turismo también se ven beneficiados. Hay apoyo al crecimiento sostenido por la demanda interna, ante una externa que es fluctuante", resaltó Bedregal.El analista ponderó otro logro de este año en la economía: "las exportaciones, a cierre de 2022, fueron de más de 13.000 millones de dólares. Nunca antes el país exportó tanto".En la gestión 2022, Bolivia no alcanzó el crecimiento de 5,1% proyectado. "Es alcanzable, pero hay que tomar en cuenta el paro cívico de Santa Cruz —motor económico nacional— que causó más de 1.200 millones de dólares en pérdidas", señaló Bedregal.En tanto, otro factor que afectó este crecimiento de Bolivia es la actual crisis política en Perú, país limítrofe.En esta edición de En Órbita también nos referimos —entre otros temas— al anuncio de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, quien celebró el hallazgo del nieto 131, cuya identidad fue sustraída por la última dictadura militar (1976-1983).La titular de la organización, Estela de Carlotto, informó que el nieto es hijo de Aldo Quevedo y Lucía Nadín. Ambos eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo, secuestrados entre septiembre y octubre de 1977.Sobre las repercusiones del anuncio, dialogamos con el corresponsal de Sputnik en Buenos Aires, Juan Lehmann.El anuncio del nieto recuperado llega luego de más de dos años y medio de la recuperación del último familiar. Y a casi un mes del fallecimiento de la líder histórica de la organización Madres, Hebe de Bonafini, fallecida el 20 de noviembre.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

