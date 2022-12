https://sputniknews.lat/20221223/que-propiedades-del-jengibre-benefician-a-tu-cuerpo-1133368137.html

¿Qué propiedades del jengibre benefician a tu cuerpo?

Averigua qué propiedades del jengibre son capaces de beneficiar o dañar el cuerpo y cuáles son las ventajas de usarlo en la vida cotidiana.

JengibreEl nombre científico de jengibre proviene de la palabra singabera, que en sánscrito significa raíz con cuernos porque el rizoma de esta planta tiene la forma de los cuernos de un ciervo. El jengibre, al igual que la cúrcuma, pertenece a la familia de las Zingiberaceae.Su parte más valiosa es el rizoma. Entre los numerosos tipos de jengibre existentes, los consumidores distinguen dos que, a su vez, se diferencian por su forma de preparación: jengibre negro (no procesado) y jengibre blanco (rizoma lavado, pelado de la capa superficial). Ambos tipos de jengibre suelen secarse al sol antes de su consumo.OrigenEl jengibre es una planta perenne de raíces gruesas y nudosas, originaria de la India, China y el sudeste asiático. Desde la antigüedad se han escrito leyendas y tratados sobre esta sorprendente planta. Las propiedades medicinales del rizoma del jengibre blanco fueron mencionadas en manuscritos antiguos. Durante un tiempo, se utilizó como moneda. En el siglo I llegó a Europa y luego se extendió por otras partes del mundo.Composición, calorías y vitaminasEl rizoma de jengibre contiene aminoácidos esenciales, sustancias resinosas, aceite esencial, vitaminasA, B, C, D, E y K, así como los siguientes microelementos: hierro (0,6 mg), calcio(16 mg), potasio (415 mg), sodio (13 mg), zinc (0,34 mg), magnesio(43 mg) y fósforo (34 mg), entre otros.Por cada 100 gramos hay 80 kilocalorías; 1,82 gramos de proteínas; 0,75 gramos de grasas; 17,8 gramos de carbohidratos; 2 gramos de fibra, y 79 gramos de agua.El principal ingrediente activo que hace que el jengibre posea los efectos más beneficiosos y el sabor ardiente es el gingerol.Beneficios y propiedades para el organismoObservemos más en detalle los numerosos efectos beneficiosos del jengibre para el organismo humano.Además, cuando una persona es tratada de cáncer y muy a menudo se prescribe la quimioterapia, hay que controlar cuidadosamente el funcionamiento del sistema digestivo, ya que este sufre en primer lugar, así que el uso de jengibre en formas absolutamente diferentes puede ayudar a mantener el sistema digestivo, incluso durante el cáncer.Gracias al jengibre, se estimula mucho la síntesis de ácido clorhídrico y la síntesis de la bilis que son los antisépticos más importantes de nuestro organismo.El jengibre, que significa masculinidaden chino, es una especia masculina, lo que significa que no solo estimula la potencia, sino que también aporta confianza, fuerza y energía, lo cual es muy importante para los hombres. Además, el uso regular de este producto reduce el riesgo de inflamación de la próstata.Según un estudio de 2011, un grupo de personas sanas de mediana edad tomó suplementos de jengibre, y su memoria, atención y reacciones mostraron una notable mejora. Además, el jengibre aumenta los niveles de dopamina y serotonina, sustancias químicas naturales presentes en el cerebro. La dopamina también se conoce como una molécula de motivación porque ayuda a concentrarse y aumenta la productividad y es responsable del sistema de placer-recompensa en nuestro cerebro. En cuanto a la serotonina, es la hormona de la felicidad que nos ayuda a mantenernos de buen humor y optimistas.Daño y contraindicacionesA pesar del gran número de beneficios, existen situaciones en las que no es aconsejable consumir jengibre:Antes de utilizar cualquier producto cosmético que contenga extracto de jengibre, hay que asegurarse de no ser alérgico a este. Lo mejor es hacer primero una prueba de alergia en la mano.Usos del jengibreEn la cocinaEn la cocina, el jengibre es muy famoso para aliñar un gran surtido de platos sobre todo los postres como galletas, pudines, pasteles, magdalenas, mermeladas, jaleas, etc. Asimismo, el jengibre da un sutil sabor a las sopas, así como a las salsas, a la carne, aves y a todo tipo de arroces. La carne no solo se vuelve sabrosa, sino también suave.Cabe señalar que el jengibre se usa para hacer varias bebidas, especialmente, el té de jengibre es ampliamente extendido en muchos rincones del mundo.En la cocina china son populares el vinagre de jengibre y el jengibre confitado. Para conseguir este último, pelan la capa superior de la raíz, la sumergen en agua y luego la bañan en almíbar o chocolate. Los chinos lo comen por la tarde, para no quedarse dormidos.En medicinaEn la medicina tradicional, el jengibre se utiliza a menudo como remedio para los trastornos gastrointestinales y para curar artritis y artrosis, como hemos mencionado antes.En cosmetologíaEs muy extendido el uso del extracto de jengibre en lociones para pieles grasas y mixtas, cremas antienvejecimiento para los ojos y cremas faciales, bálsamos contra las estrías y cremas reafirmantes para el cuerpo y el pecho.Reglas de consumo del jengibre: cuánto y cómoEs recomendable consumir el jengibre no por separado, sino en una mezcla de formas absolutamente diferentes debido a su sabor ardiente.El jengibre crudo, debido a su acidez, no debe ser consumido en más de 10 gramos al día. Las raíces se consumen tanto frescas como secas, molidas en polvo. Como condimento, se añaden a diversos platos de carne, verduras y pescado. Puedes utilizar el té de jengibre, añadir la raíz rallada a las ensaladas y bebidas para darles un sabor fresco y especial. El jengibre en escabeche puede ser menos restrictivo y se puede comer con seguridad entre 30 y 100 gramos al día.Cómo elegir y almacenar el jengibreEl buen jengibre tiene un olor agradable y apetitoso con notas de limón ligeramente tangibles.Lo ideal es un rizoma que haya crecido durante 10 meses. La longitud de referencia es de unos 20 cm. En cuanto al aspecto, la raíz debe estar lo mejor formada posible, con una piel de color capuchino y un contenido ligeramente amarillento por debajo. El jengibre sin pelar es plano, liso, denso y de aspecto uniforme. Es duro y seco al tacto. La piel es fina, pero sin cortes ni manchas, ni moho ni otros signos de deterioro.Para determinar con seguridad la calidad del jengibre, corta un trozo pequeño o rompe una ramita, deberías escuchar un crujido. La raíz fresca soltará inmediatamente su jugo y sentirá el aroma picante característico del producto.El lugar ideal para almacenar el jengibre fresco es el frigorífico. En una bolsa especial impermeable con un clip, se conservará hasta tres semanas.Otra forma es poner el jengibre recién pelado en una jarra de alcohol (vodka y jerez son especialmente demandados en este caso), así conservará sus propiedades útiles hasta dos o tres meses.Respecto al jengibre seco, una bolsa de especias secas cuidadosamente empaquetada puede guardarse tanto en la puerta de la nevera como en un armario de la cocina, donde no penetren los rayos del sol. En este caso, conservará sus propiedades hasta dos años.El polvo de raíz de jengibre molido se conserva hasta seis meses en un recipiente bien cerrado a temperatura ambiente.La diferencia entre el jengibre en escabeche y el frescoEl jengibre fresco es mejor para fines terapéuticos y la raíz seca es buena como especia. A su vez, el jengibre en escabeche es igualmente adecuado para cocinar y como prevención de enfermedades.El jengibre escabechado con vinagre suaviza la acidez, haciendo que su sabor sea más neutro y reduce ligeramente su contenido calórico. Es rico en ácidos orgánicos que se forman durante el proceso de fermentación, pero casi no pierde las propiedades que tiene inherentes en su forma cruda.

