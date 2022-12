https://sputniknews.lat/20221223/the-washington-post-zelenski-y-biden-no-se-ponen-de-acuerdo-en-aspectos-centrales-del-conflicto-1133883946.html

'The Washington Post': Zelenski y Biden no se ponen de acuerdo en aspectos centrales del conflicto

'The Washington Post': Zelenski y Biden no se ponen de acuerdo en aspectos centrales del conflicto

Los presidentes de Ucrania y Estados Unidos, respectivamente Volodímir Zelenski y Joe Biden, llegaron a su reunión en la Casa Blanca con objetivos específicos... 23.12.2022

Más allá de las expresiones de agradecimiento y la promesa de continuar con el respaldo financiero y militar, el mandatario ucraniano apostaba a utilizar su carisma en persona para convencer a los congresistas estadounidenses de que apoyar a su país representa una verdadera batalla por la democracia, apuntó el diario con base en fuentes anónimas.El objetivo de Zelenski se centró en conseguir equipo más especializado y poderoso para mejorar la capacidad ofensiva de su país contra las fuerzas rusas en 2023, sin embargo en el corto plazo no parece que haya logrado su propósito, estimaron dos periodistas del Washington Post, Karen DeYoung y Missy Ryan.El asesor Myjailo Podolyak, del equipo de Zelenski, tuiteó a principios de diciembre una lista de cinco recursos que le gustaría recibir para Ucrania, cuatro de los cuales han sido rechazados por la Casa Blanca. Entre los recursos figuraban tanques de batalla avanzados y misiles de largo alcance.Sólo el quinto elemento, los sistemas de defensa Patriot, serán incluidos en la nueva batería de ayuda que inyectará Washington a Kiev, notaron las periodistas. De acuerdo con fuerzas militares estadounidenses consultadas, Ucrania ha recibido una cantidad suficiente de tanques.Consultado sobre la entrega de misiles a Ucrania que podrían ser arrojados hacia el territorio ruso, Biden dijo que tal armamento podría erosionar la unidad de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por apoyar a Kiev, pues la alianza no busca entrar en guerra directa con Moscú.En tanto, uno de los objetivos de Washington, de acuerdo con las fuentes consultadas por el diario estadounidense, era discutir las ideas de Zelenski en torno a la diplomacia, la posición de Ucrania y qué necesita para alcanzar la posición más firme posible que permita acelerar una eventual mesa de negociación que dé salida al conflicto.El exembajador estadounidense para la OTAN Ivo Daalder dijo que si bien Estados Unidos no pretende decirle a Ucrania qué hacer, sí aprovechó la reunión con Zelenski para asegurar acuerdos en los objetivos generales del procedimiento."Biden sigue al tanto de no presionar demasiado, muy rápido, por miedo a una escalada. Zelenski quiere dejar claro que necesita ese apoyo continuo que, francamente, sólo Estados Unidos puede aportar", expresó el exfuncionario ante la Alianza Atlantista.Existen tres modelos de negociación para alcanzar la paz entre Kiev y Moscú, el primero de ello, parte de un proyecto propuesto por Zelenski el mes pasado, contempla el retiro de Rusia de todo el territorio que Ucrania considera ocupado, incluida la península de Crimea y áreas del este del Donbás.Otro perfila el retiro hasta los límites del 2014 y el tercero contempla el retiro del Donbás, pero no Crimea.Una de las fuentes consultadas por el Washington Post no descartó que el nuevo Congreso de Estados Unidos, resultante de las elecciones intermedias de noviembre, impulse el discurso de que los recursos entregados a Ucrania deben ser utilizados en otras necesidades del país norteamericano.

