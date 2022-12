https://sputniknews.lat/20221223/un-intento-de-magnicidio-un-campeonato-mundial-el-ciclotimico-2022-de-argentina-1133914191.html

Un intento de magnicidio, un campeonato mundial: el ciclotímico 2022 de Argentina

El país austral cierra un año que —aún teñido por la fiebre mundialista— estuvo atravesado por importantes eventos. El intento de asesinato a Cristina... 23.12.2022, Sputnik Mundo

Al recordar el año 2022, a la mayoría de los argentinos se le dibujará una sonrisa en el rostro: la conquista del Mundial de fútbol desató una masiva fiesta popular en todo el país, con la presencia de más de cuatro millones de personas en las calles.Sin embargo, el triunfo no opaca una sucesión de acontecimientos que marcaron el año saliente.El trofeo más preciadoTras 36 años de irrenunciable búsqueda, la selección albiceleste se consagró campeona del mundo en Catar. De la mano de un equipo que afianzó un lazo de identificación con los hinchas como pocas veces se ha visto, el país llegó a la cima y lo celebró con la emoción a flor de piel. La relevancia del éxito deportivo se reflejó en las calles: más de cuatro millones de personas festejaron eufóricamente la obtención del tercer trofeo de este tipo en su historia.El intento de magnicidio, punto de quiebre del pacto democráticoEl 1 de septiembre se produjo el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el caso de violencia política más grave que sufrió el país en las últimas décadas. El hecho se produjo cuando la expresidenta (2007-2015) se encontraba a las puertas del edificio donde reside —en el barrio de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires— saludando a sus seguidores que se habían acercado a respaldarla en medio del juicio por la causa Vialidad, que la tenía como principal acusada.En ese momento Fernando Sabag Montiel, de 35 años, intentó disparar su pistola Bersa calibre 32 en la cabeza de la mandataria, pero la bala nunca salió. Además del ejecutor, por el crimen permanecen detenidos con prisión preventiva Brenda Uliarte (pareja de Sabag) y Gabriel Carrizo, presunto jefe del atacante. Los tres involucrados pertenecen a la llamada banda de los Copitos, denominada así al tratarse de vendedores ambulantes de algodón de azúcar.La causa judicial llegó a investigar a un grupo de jóvenes radicalizados.La condena que sacudió el tablero políticoEl 6 de diciembre Cristina Fernández fue condenada por la Justicia Federal a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio por la causa Vialidad, acusada bajo los cargos de administración fraudulenta y asociación ilícita.El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la ciudad de Buenos Aires la halló culpable del primero de los dos cargos, al reconocer su participación en el direccionamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur) durante su gestión como presidenta (2007-2015) y la de su difunto marido, el exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007). El fallo generó un fuerte repudio por parte de la porción del electorado que la apoya.La resolución se dio casi en simultáneo con otro evento cargado de controversia: la aparición de chats que daban cuenta de un cónclave de jueces, fiscales, exagentes de inteligencia y funcionarios en las tierras del magnate Joe Lewis en la Patagonia (sur). El hecho mereció el repudio del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien expresó su preocupación por la gravedad institucional del hecho.Esto se inscribe en un escenario en el cual el Frente de Todos, la alianza gobernante peronista, impulsa una reforma judicial y la ampliación de la Corte Suprema de Justicia.Tras el fallo adverso, la vicepresidenta anunció su renunciamiento a cualquier candidatura ejecutiva o legislativa para las elecciones de 2023.Crisis y asunción del "superministro"La economía argentina atraviesa desde 2018, bajo el Gobierno de Mauricio Macri, una crisis económica que atenta contra la estabilidad del país, ahora profundizada por el impacto de la pandemia y de las sanciones a Rusia por el conflicto en Ucrania. Sin embargo, en 2022 un elemento agravó la frágil situación: la renuncia del entonces ministro de Economía Martín Guzmán, anunciada el 2 de julio.La salida del funcionario, gravitante en la negociación para el refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores privados, disparó alarma en los mercados. Tras un breve interregno de Silvina Batakis, entonces funcionaria de segunda línea muy respetada por todas las tribus que integran el heterogéneo Frente de Todos, el Gobierno optó por designar a Sergio Massa al frente de la cartera, quien hasta entonces se desempeñaba como presidente de la Cámara de Diputados.Con el mandato de estabilizar la economía y de reforzar las escasas reservas de dólares del Banco Central, Massa asumió el ministerio agrupando el área de Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca. La concentración de poder desprendida de este rediseño llevó a que Massa fuera llamado, informalmente, superministro.Dentro de las principales medidas adoptadas por el flamante funcionario se encuentra el programa de congelamiento de precios de 1.500 productos durante 120 días para atenuar el fuerte impacto del aumento de precios en los salarios cada vez más deteriorados. El foco en el combate a la inflación emerge como la principal urgencia del ministro, en un escenario en el que la variable amenaza con superar el 90% interanual.Sin embargo, el frente de los precios no es el único cuya solución urge: la falta de dólares llevó a restringir masivamente la compra de divisas. Durante la gestión de Massa se dispuso la aplicación de más de 18 tipos de cambio paralelo, incluyendo uno específicamente destinado a los gastos efectuados por argentinos durante el Mundial de Catar.Las políticas adoptadas se enmarcan en un contexto en el que el dólar oficial saltó de $101,75 a $181 y redondear casi un 80% de aumento. Por su parte, el dólar blue —cotización en el mercado paralelo ilegal— pasó de $208 a $340. El salto, acentuado en la anteúltima semana del año, da cuenta de las presiones devaluatorias del Gobierno: la brecha entre el oficial y el paralelo supera el 94%.El rearmado del equipo económico bajo la conducción de Massa no fue el único recambio de nombres a nivel gubernamental. Entre octubre y noviembre se dieron cinco modificaciones en el gabinete.Despejar la incertidumbreAnte un 2023 que asoma signado por la disputa de las elecciones presidenciales, de cara a las cuales comienzan a emerger outsiders que disputan el caudal de apoyo de los partidos tradicionales. Particularmente, la figura del economista Javier Milei, quien ha exhibido en reiteradas oportunidades sus excéntricas críticas al Gobierno pero también al sistema político general, a cuyos integrantes denomina como miembros de una casta.La emergencia del disruptivo precandidato comienza a sembrar interrogantes dentro de la alianza opositora de Juntos por el Cambio, que se dirime en una interna entre sectores duros, encabezados por Mauricio Macri, y los dialoguistas, referenciados en el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.Ante los comicios que aparecen en el horizonte, el Gobierno se focalizará en calmar la incertidumbre macroeconómica cumpliendo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por un lado, y en recomponer parte de la porción de votos perdidos tras el duro revés en los comicios legislativos del 2021.Frente a la fragilidad de la coyuntura económica, sin embargo, emergen en el corto plazo esperanzas ligadas al sector de los hidrocarburos. La formación geológica de Vaca Muerta al sur del país —que constituye la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo a nivel mundial— puede constituir una fuente de divisas a través de la exportación de recursos requeridos a nivel global.El escenario de cara al año entrante ofrece una cantidad de desafíos para Argentina, pero también una oportunidad para salir del laberinto de la crisis.

