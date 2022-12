https://sputniknews.lat/20221224/cientificos-rusos-descubren-en-el-artico-un-tipo-desconocido-de-sanguijuelas-ancestrales--foto-1133927097.html

Científicos rusos descubren en el Ártico un tipo desconocido de sanguijuelas ancestrales | Foto

Científicos rusos descubren en el Ártico un tipo desconocido de sanguijuelas ancestrales | Foto

En las regiones árticas de Rusia los investigadores descubrieron un tipo desconocido para la ciencia y 5 nuevas especies de sanguijuelas

La sanguijuela reliquia, que, en la opinión de los científicos, debería añadirse al Libro Rojo, mide dos centímetros, es de color marrón oscuro y está cubierta de tubérculos.Los científicos indican que la especie Hyperboreomyzon polaris, a la que se atribuyen algunos de los ejemplares recuperados, no había sido descubierta anteriormente porque sus miembros viven en zonas inaccesibles.Los biólogos sugieren que la rara sanguijuela puede vivir no solo en el Ártico, sino también en las montañas de Altái y Sayanes. Aún no hay datos sobre su estilo de vida y su dieta, aclaró SPbGU, agregando que en total, hay 14 especies de sanguijuelas en la zona ártica de Eurasia.

ártico

