"La falta de legitimidad de Boluarte es total".

24.12.2022

El Gobierno expresó a la Embajada de Colombia su "profundo malestar", informaron desde la Cancillería peruana. Esto sucede después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, comentó la situación política del país andino, asegurando que el expresidente peruano Pedro Castillo es víctima de persecución política. Al respecto, "Petro apela al discurso regional compartiendo la posición con los presidentes de México, Argentina y Bolivia", indicó Hernández.Hay que tener en cuenta que "estos Gobiernos han sido elegidos en regímenes democráticos, por lo que hay que tener absoluto respeto por las instituciones, los distintos poderes y las funciones que tienen cada una de las instituciones que hacen a estos países", enfatizó. Lo que cometió Castillo fueron varios errores, "que no refieren a las características de un sistema democrático, ni a las que apelan los ciudadanos que lo eligieron en democracia", expresó.Se agrava la crisis política e institucionalEn este marco, "si bien los ciudadanos insisten en que deben haber elecciones a corto tiempo, ello no se puede hacer de un momento para otro", puntualizó. En este sentido, "la situación social y política del país está siendo bastante compleja", concluyó Hernández.Perú se debate la posibilidad de una asamblea constituyenteSe advierte una coyuntura en la que "no se ve intención de la derecha peruana de solucionar los problemas estructurales del país", aseveró a Sputnik y M24 el analista Sergio Rodríguez Gelfenstein.La situación política y social en Perú "es sumamente crítica y está lejos de avanzar hacia su estabilidad", expresó Rodríguez Gelfenstein. Ello es más allá de que, coyunturalmente, "se solucionen los problemas actuales concernientes a la destitución de Castillo, el nombramiento de Boluarte, las manifestaciones y la situación en el Congreso, entre otros", explicó. Ante este panorama, "los problemas estructurales del país no tienen solución a la vista", añadió el analista venezolano.En este marco, "no se ve intención de la derecha y de los sectores del poder en avanzar hacia una solución estructural, la cual pasa por una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución", expresó. Más allá de las implicaciones judiciales a causa de los cargos contra Castillo, "sabemos que el problema no es jurídico, sino que es político, por lo que todo va a venir de un arreglo político", expresó. Si bien no sabemos cual va a ser, "van a tener que intervenir factores externos", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó el análisis sobre las implicaciones de las empresas transnacionales en los procesos del sistema internacional.Música uruguayaEn Sputnik y M24 nos contactamos con Rodrigo Galván, con quien dialogamos sobre su banda "Martes 13", la cual realizará un recital este 29 de diciembre en Bluzz Live.

