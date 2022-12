Plátanos y camarones: escollos del acuerdo TLC entre Ecuador y México

https://sputniknews.lat/20221224/platanos-y-camarones-escollos-del-acuerdo-tlc-entre-ecuador-y-mexico-1133935921.html

"Ratificamos, mientras camarón y banano se mantengan excluidos, no cerraremos TLC con México", señaló en Twitter el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio Josè Prado. Las declaraciones del ministro Prado siguen a las del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que su gobierno sí dará paso al TLC con México pero sin incluir esos dos productos. La decisión de Ecuador, sin embargo, pondrá una moratoria para el ingreso de este país como miembro pleno de la Alianza del Pacífico, ya que es una condición para ello. Al ser parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Ecuador no requiere firmar un acuerdo comercial con Perú y Colombia. Con Chile la firma tuvo lugar en 2021 y con México se esperaba que se cerrara la negociación a inicios de 2023. El ministro Prado señaló que hasta ahora Ecuador cerró las negociaciones con Costa Rica para un TLC; mientras con China se encuentran en la última etapa para la firma. Respecto a Corea, precisó que tienen un 70% de avance; con Canadá están en la fase exploratoria y con Estados Unidos ya rubricaron un segundo protocolo comercial. El titular indicó que Ecuador cierra este año con 20.000 millones de dólares en exportaciones no petroleras, el valor más grande alcanzado, incluso antes de la pandemia.

