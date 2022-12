https://sputniknews.lat/20221224/tras-expulsar-al-embajador-de-mexico-peru-asegura-que-no-ejerce-persecucion-politica-1133919992.html

Tras expulsar al embajador de México, Perú asegura que no ejerce persecución política

Tras expulsar al embajador de México, Perú asegura que no ejerce persecución política

Perú no ejerce persecución política, se respeta la división de poderes y el respeto a la administración de justicia, incluido el debido proceso, aseveró la... 24.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-24T03:25+0000

2022-12-24T03:25+0000

2022-12-24T03:25+0000

américa latina

méxico

perú

📰 sucesión presidencial en perú (2022)

andrés manuel lópez obrador

pedro castillo

dina boluarte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/18/1133919821_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_685126d5676730c10d7f93d6fcf2f899.jpg

Un día después de que el embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy, aterrizara en su país de origen tras ser declarado persona 'non grata' por la Administración de Dina Boluarte, la oficina diplomática peruana en México aseveró que cuentan con fortaleza y normalidad institucional.En la nación sudamericana se desató una crisis política desde el 7 de diciembre, luego de que el Congreso determinara vacancia presidencial contra el entonces jefe del ejecutivo, Pedro Castillo, hoy preso bajo acusaciones de rebelión.La decisión legislativa ha sido repudiada por miles de peruanos que han salido a las calles para expresar su repudio a la sucesora, Boluarte, además de demandar una nueva constitución, elecciones adelantadas y garantías para el mandatario preso.La embajada peruana reconoció que al menos 26 personas han perdido la vida como consecuencia de los enfrentamientos entre manifestantes que rechazan el Gobierno de Boluarte y fuerzas del orden como el Ejército y la Policía Nacional.Además, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado en varias de sus conferencias matutinas su opinión sobre la situación peruana, expresó su apoyo al mandatario depuesto, garantizó el asilo político a su familia y cuestionó a los actores políticos que llevaron a la caída de Castillo.La administración de Boluarte reprochó al mandatario mexicano la emisión de sus opiniones y determinó la expulsión del representante de López Obrador en Perú, Monroy, quien aterrizó en México el 22 de diciembre, proveniente de Lima.La embajada de Perú dijo que la expulsión del representante mexicano se sustenta en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y deriva de las posturas de López Obrador ante el país andino.Las afirmaciones del mandatario mexicano, evaluó la embajada, "constituyen una inaceptable injerencia en asuntos internos, en clara violación al principio de no intervención".Luego de estos hechos, en un comunicado la embajada peruana en México aseveró que Castillo intentó volcar el orden constitucional, lo que motivó el procedimiento de vacancia en su contra."El Perú tiene un compromiso inquebrantable con la promoción de los derechos humanos, los que se consideran pilares fundamentales de la democracia y el fortalecimiento de la gobernabilidad. En línea con dicho compromiso, las acciones emprendidas por el Gobierno de la presidenta Boluarte tienen por objetivo restablecer el orden público y emprender un esfuerzo de diálogo nacional, amplio e inclusivo", sostuvo la oficina diplomática.La embajada agregó que el hecho de otorgar salvoconductos a la esposa de Castillo, Lilia Ulcida Paredes, demuestra que en Perú opera la normalidad institucional y el respeto a los criterios legales vigentes.Además, adelantó que el Gobierno peruano se reserva la posibilidad de demandar a México la extradición de la ex primera dama, en caso de que así lo requiera la justicia del país sudamericano.

https://sputniknews.lat/20221220/el-gobierno-de-dina-boluarte-declara-persona-non-grata-al-embajador-mexicano-en-peru--1133797858.html

https://sputniknews.lat/20221223/amlo-es-un-timbre-de-orgullo-que-declaren-a-nuestro-embajador-persona-non-grata-1133902665.html

https://sputniknews.lat/20221215/peru-llama-a-sus-embajadores-en-mexico-bolivia-argentina-y-colombia-por-apoyo-a-castillo-1133599206.html

méxico

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, perú, 📰 sucesión presidencial en perú (2022), andrés manuel lópez obrador, pedro castillo, dina boluarte