https://sputniknews.lat/20221224/tregua-por-ano-nuevo-pero-sin-bajar-la-guardia-recrudeceran-las-protestas-en-peru-en-2023-1133917229.html

Tregua por Año Nuevo, pero "sin bajar la guardia": recrudecerán las protestas en Perú en 2023

Tregua por Año Nuevo, pero "sin bajar la guardia": recrudecerán las protestas en Perú en 2023

La mayoría de organizaciones movilizadas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso están en un compás de espera hasta el próximo 4 de enero, cuando en... 24.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-24T00:31+0000

2022-12-24T00:31+0000

2022-12-24T00:31+0000

américa latina

perú

📰 sucesión presidencial en perú (2022)

dina boluarte

congreso de perú

protestas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/17/1133917083_0:317:3071:2044_1920x0_80_0_0_788dc8cc412c9323829a30141f16ebbc.jpg

Perú se acerca a un fin de diciembre inolvidable, con al menos 28 personas muertas en las calles por balas policiales o militares. Gran parte de las organizaciones sociales del país bloquearon las carreteras desde el pasado 7 de diciembre, cuando fue destituido y encarcelado el expresidente Pedro Castillo. Ahora permiten el tránsito, para que las familias se abastezcan y puedan pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en paz. Anunciaron que en enero de 2023 volverán a movilizarse.Gony Sosa es referente del Movimiento Nacional de Mujeres Todas Somos Micaela. Contó a Sputnik que durante los últimos días la Policía se dedicó a allanar locales de organizaciones sociales de Lima, donde se alojaban comuneros provenientes de áreas rurales para manifestarse contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República.El Congreso decidió recientemente adelantar las elecciones presidenciales y legislativas para abril de 2024. Pero no validaron el pedido popular de realizar un referéndum para la elaboración de una nueva constitución. En este sentido Sosa, advirtió que la población movilizada "no va a aceptar que haya elecciones con las reglas de juego de ellos".Comentó que más tarde iría a la plaza a llevar medicinas, porque hay personas heridas producto de la represión institucional que ya causó decenas de muertes. En esta parte de la ciudad no hay tregua por Navidad ni Año Nuevo.Recordó que desde el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), al cual se refirió como "una dictadura", las organizaciones sociales peruanas enfrentaron a los sucesivos presidentes.En cada movilización se juegan ni más ni menos que sus vidas. "Los muertos que han habido no han sido por enfrentamientos. Los manifestantes no tenían ni piedras ni palos. En el caso de la masacre de Ayacucho, los francotiradores se han apostado en los techos de la iglesia y desde ahí han disparado", dijo Sosa."Todos los disparos han sido por la espalda y a la cabeza. Son disparos a matar. No han utilizado esos perdigones que solamente te hieren", comentó.Tregua en la AmazoníaAbdón Velille Sihuen dirige la radio Estudio 92 en la región amazónica de Madre de Dios, colindante con Brasil y Bolivia. Contó que allí están en tregua hasta después de las fiestas, sobre todo porque hay una sola carretera para entrar y salir, lo cual ya trajo desabastecimiento en las anteriores semanas de protesta."El 4 de enero Madre de Dios se va a declarar en huelga indefinida. Queremos que el Congreso adelante las elecciones para 2023 y no para 2024", dijo Velille. Según las organizaciones, los congresistas quieren más tiempo de mandato para configurar un escenario legislativo que les sea beneficioso cuando salgan."Quieren estar hasta 2024 para modificar las leyes y las normas. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo quieren manosear algunas leyes. Por ejemplo, quieren instalar la bicameralidad. Pero ese no es un pedido del pueblo", mencionó Vilalle.De cambiar la configuración del Congreso para que haya una Cámara de Diputados y una de Senadores será "para que los actuales congresistas vayan a la Cámara de Senadores y desde ahí sigan manipulando la vida política de Perú".

https://sputniknews.lat/20221222/denuncian-a-la-presidenta-de-peru-ante-la-cidh-por-genocidio-1133864424.html

https://sputniknews.lat/20221222/oligarquias-peruanas-y-oea-responsables-de-la-actual-crisis-en-el-pais--1133872760.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

perú, 📰 sucesión presidencial en perú (2022), dina boluarte, congreso de perú, protestas