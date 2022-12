https://sputniknews.lat/20221225/erdogan-afirma-que-occidente-no-intenta-ser-mediador-en-la-crisis-de-ucrania-1133956411.html

Erdogan afirma que Occidente no intenta ser mediador en la crisis de Ucrania

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Occidente solo había intensificado las provocaciones y no había intentado mediar en la crisis de... 25.12.2022, Sputnik Mundo

Indicó que el objetivo de la Iniciativa de Granos del Mar Negro sobre grano era entregar alimentos a los países necesitados. "Durante este tiempo, Europa recibió el 44% del grano, nosotros el 16% y los países africanos el 14%... El presidente Putin (Vladímir Putin, presidente ruso) declaró: 'Hagámoslo, centrémonos en África, no en Europa, estoy dispuesto a enviar grano gratis'. Les respondimos: 'Convirtamos en harina en nuestros molinos el grano que nos envían' y enviémoslo a los países africanos necesitados", añadió el dirigente turco. Erdogan señaló que la cuestión complicada en estos momentos es el suministro de fertilizantes rusos a los mercados mundiales. El pasado 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades. Los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Además, Moscú firmó con la ONU un memorando para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales. En el marco de la llamada Iniciativa de Granos del mar Negro se instaló en Estambul un Centro Conjunto de Coordinación para garantizar la seguridad de los graneleros que transportan cereales desde Ucrania y realizar las inspecciones pertinentes.El 7 de septiembre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, denunció que los barcos con grano, que salen de los puertos de Ucrania en el marco del pacto alimentario, no se dirigen a los países en desarrollo o los necesitados, sino que navegan a los estados miembros de la UE. Por su parte, el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, afirmó que las cláusulas del acuerdo concernientes a la exportación de alimentos y fertilizantes rusos no funcionan, por lo que no descartó la posibilidad de que Moscú se niegue a renovar este documento en noviembre. El pasado 17 de noviembre el pacto alimentario fue prorrogado por 120 días.

