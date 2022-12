https://sputniknews.lat/20221225/israel-evita-suministrar-la-cupula-de-hierro-a-ucrania-y-esta-es-la-razon-1133950710.html

Israel evita suministrar la Cúpula de Hierro a Ucrania y esta es la razón

EEUU anunció el suministro del sistema de defensa antimisiles Patriot a Ucrania, lo que presiona a Israel, que desde el inicio se distanció de las entregas de armas a Kiev limitando su ayuda a suministros humanitarios. Esta política se explica por varias razones, como indica Nagel en su artículo. El Gobierno israelí está preocupado por si se despliega en Ucrania el sistema de defensa Cúpula de Hierro, Rusia podría apoderarse de sus elementos. Después es capaz de entregarlos a Irán para su análisis, lo que pondría en peligro la eficacia de todo el sistema de defensa antiaérea israelí. Además, Israel se dio cuenta de la necesidad de ampliar las capacidades de su sistema de defensa aérea en relación con las crecientes amenazas desde el exterior. El general cree que dicha producción requerirá tiempo, que se perderá en el caso de las entregas a Ucrania. Existen también ciertas dificultades para dominar el sistema la Cúpula de Hierro, lo que los hará inútiles para Kiev a corto plazo. Ucrania sigue rogando por este sistema, pero Patriot seguirá siendo más fácil para el Ejército ucraniano, afirmó.Finalmente, Israel "no desea desencadenar una respuesta dura desde Rusia, que mantiene una presencia significativa en Siria". A pesar de la operación militar en Ucrania y la información entrante sobre el traslado de parte del equipo, Rusia no se va a ir de Siria e Israel debe tenerlo en cuenta.Aunque Israel ha condenado la operación militar de Moscú en Ucrania y ha enviado ayuda humanitaria a Kiev, no ha impuesto sanciones a Rusia y se ha mostrado reacio a suministrar armas a Ucrania, a pesar de sus reiteradas peticiones. El mes pasado, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, declaró que el país simplemente no tiene capacidad de producción para suministrar a Ucrania sistemas de defensa antiaérea.

