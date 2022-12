https://sputniknews.lat/20221225/las-esperanzas-europeas-de-sustituir-recursos-rusos-podrian-llevar-a-una-dependencia-mas-profunda-1133948680.html

Las esperanzas europeas de sustituir recursos rusos podrían llevar a una dependencia más profunda

Las esperanzas europeas de sustituir recursos rusos podrían llevar a una dependencia más profunda

El artículo de 'Die Welt' enumera las fuentes posibles de las mercancías estratégicas como gas y petróleo para la UE con la posibilidad de sustituir a Rusia... 25.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-25T14:19+0000

2022-12-25T14:19+0000

2022-12-25T14:19+0000

internacional

alemania

catar

europa

rusia

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

asia central

oriente medio

venezuela

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/19/1133948826_0:0:3317:1865_1920x0_80_0_0_19344133103c863433d2f2c8439957ea.jpg

La política de sanciones implementada por la UE hacia Rusia ya ha llevado al estado de emergencia en la esfera energética y ha provocado el riesgo de la escasez drástica del gas y petróleo en sus industrias internas. El artículo de varios autores empieza con la situación actual en el ámbito de la energía en Alemania. Se revela que el país gasta más gas de lo planeado debido a las bajas temperaturas ante la Navidad. Advierte que necesitan cortar su consumo un 20% para pasar este invierno sin dificultades. Mientras tanto, aunque el país dispone de los candidatos para el papel de nuevos proveedores cruciales de recursos energéticos, sigue sin quedar claro quién va reemplazar a Rusia.Los Estados del Golfo son los que más poder han adquirido en la crisis actual. Catar cuenta con reservas considerables de gas natural después de Rusia y es el mayor exportador de gas natural licuado del mundo. Europa se dirigió allí a buscar la solución para salvar su economía de la escasez de energía, sin embargo, la cooperación se vio afectada por los escándalos en torno al Mundial de Catar 2022. La fiscalía belga sostuvo que Catar "podría haber pagado a eurodiputados que se mostraron públicamente favorables" a este Estado. El Europarlamento se pronunció por el suspenso del acceso de los cataríes interesados en la investigación. A su vez, Catar afirmó que tal decisión sería "discriminatoria" y repercutiría "negativamente" en las relaciones entre el país y la UE lo que el medio alemán calificó de una demostración de "una nueva sensación de poder que se manifestaba de forma desagradable". El periódico indicó que "de momento la UE parece ir de mal en peor", aunque concluye que tras firmar un tratado con Сatar, Alemania se verá obligada a analizar con cuidado lo que dice sobre el país.Asimismo, resaltó que debido a la cooperación con Rusia, Europa ha descuidado a Kazajistán, Turkmenistán y Azerbaiyán. Al enumerar las reservas de recursos de Kazajistán y los proyectos de infraestructuras que se avecinan, el artículo trata de argumentar que el país es capaz de convertirse en la nueva fuente estratégica de Europa, dejando de lado a Rusia. Mientras tanto, esto requiere inversiones de millones de dólares en todos estos proyectos y recursos, así como "un desarrollo continuado hacia la democracia y la estabilidad".Las reservas del mar Mediterráneo oriental no se convertirán en una alternativa a Rusia, no solo por la diferencia en su viabilidad económica, sino también por la controversia entre Turquía y Grecia sobre los territorios donde se encuentran, lamentó el medio. Mientras tanto, señaló que Turquía obtiene uno de los mayores beneficios económicos en el conflicto ucraniano y, con el apoyo de Rusia, se convierte en un nuevo hub de gas. El autor considera que, como Turquía no ha impuesto sanciones a Rusia, sus acciones son "arriesgadas" y podrían disgustar a Bruselas y Washington y "convertirla en blanco de sanciones".En el futuro, Europa quiere poner fin a la era de los combustibles fósiles, y el hidrógeno verde podría ayudar, afirmó Die Welt. Los países africanos con mucho sol tales como Egipto, Namibia, Kenia, Sudáfrica, Mauritania y Marruecos ya han acordado producir 500 kilotoneladas de hidrógeno al año. Marruecos está a la cabeza al respecto, pues ya cuenta con el mayor complejo solar del mundo en el sur del país, y tres centrales eléctricas suministran energía a alrededor de 1,3 millones de personas. Según el periódico, esto convierte a Marruecos en un socio prometedor para Europa. Otro socio prometedor es Senegal, sin embargo, la producción de gas natural licuado en Senegal no comenzará hasta el año que viene y solo cubrirá el 4% de la demanda alemana, mientras que Italia, Francia y Polonia han manifestado recientemente su interés por los recursos del país.Por último, otro proveedor de recursos, que podría reemplazar a Rusia es América Latina. Colombia está aumentando sus exportaciones de carbón a Alemania y estudia descongelar sus proyectos petrolíferos. A su vez, el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que el auge del carbón podría ser de corta duración y acabaría con el conflicto de Ucrania. Mientras tanto, EEUU suavizó las sanciones contra Venezuela y empezó a importar petróleo a través de Chevron.

https://sputniknews.lat/20221213/el-rechazo-de-europa-al-gas-ruso-es-historicamente-ignorante-y-geopoliticamente-erroneo-1133507489.html

https://sputniknews.lat/20221223/occidente-sufriria-el-impacto-real-de-sus-sanciones-contra-rusia-en-2023--1133894946.html

https://sputniknews.lat/20221219/la-ue-se-aleja-de-los-objetivos-de-2030-al-consumir-mas-energia-en-2021-1133716607.html

alemania

catar

asia central

venezuela

colombia

marruecos

senegal

kazajistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alemania, catar, europa, rusia, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, asia central, oriente medio, venezuela, colombia, gas, industria petrolera, petróleo, marruecos, senegal, kazajistán