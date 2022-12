https://sputniknews.lat/20221225/putin-rusia-no-tiene-otra-opcion-que-defenderse-1133948097.html

Putin: Rusia no tiene otra opcion que defender a sus ciudadanos

Rusia simplemente no tiene otra opción que proteger a sus ciudadanos, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una entrevista. 25.12.2022, Sputnik Mundo

Al preguntarle si nos estamos acercando a una línea peligrosa en relación con la situación en Ucrania, apuntó que no cree que sea tan peligrosa, y que Rusia actúa en interés de sus ciudadanos.El jefe de Estado señaló que Rusia siempre se esforzó por resolver todas las disputas por medios pacíficos, mediante negociaciones. "Pero, por desgracia, la otra parte tuvo una actitud diferente y, como he dicho muchas veces, todos lo sabemos, empezó a llevar a cabo duras acciones militares allí. Teníamos que defender a la gente que vive en esos territorios de una forma u otra, teníamos que apoyar la elección del pueblo de Crimea, ¡todo empezó con eso, después de todo!", añadió.Además, sostuvo que Rusia no podría comportarse tan cínicamente con Ucrania como Occidente, porque el país euroasiático tiene una filosofía completamente diferente.Las raíces del actual conflicto armado en Ucrania, a su juicio, están en la actuación de los rivales geopolíticos de Rusia."'Divide y vencerás', siempre lo intentaban, lo intentan ahora, mientras que nuestro objetivo es otro: unir al pueblo ruso", afirmó el presidente ruso. Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.

