Viktor Orbán: "Ucrania solo es capaz de sobrellevar el conflicto tanto como EEUU la respalde"

De cara al conflicto entre Rusia y Ucrania, el Gobierno de Hungría elige el lado de los húngaros, aseveró el primer ministro del país europeo, Viktor Orbán, en... 25.12.2022, Sputnik Mundo

"Nuestra respuesta a la pregunta sobre si estamos en el lado bueno o malo de la historia es que estamos en el lado húngaro de la historia", apuntó el primer ministro.Orbán reconoció que el aumento de los precios de la energía a llevado a Hungría a una situación peligrosa debido a las importaciones de recursos energéticos, anteriores al estallido del conflicto y de las sanciones.Antes de las sanciones, Hungría importaba 7.000 millones de euros de energía, pero ahora debe invertir unos 17.000 millones en la misma operación, o sea que los precios significaron un gasto de 10.000 millones de euros adicionales, lo que golpea la economía húngara.Si se revocaran las sanciones europeas como represalia contra Rusia, apuntó, los precios de la energía en Hungría se reducirían inmediatamente, junto con la inflación, lo que permitiría a Budapest planear escenarios de crecimiento para 2023 en torno al 5%.Así, subrayó que Budapest tiene claro que el conflicto de Ucrania no es de los húngaros, si bien el país provee asistencia humanitaria a los ucranianos. Además, aseguró que su equipo de trabajo tiene un plan claro para manejar la situación económica en Hungría, con miras a reducir la inflación para finales de 2023.Orbán también aseguró que defenderá las aportaciones de la Unión Europea para Hungría, en lo que considera un derecho de su país sobre esos recursos, además de acusar que la retención de fondos es un arma efectivamente, pero no tan dañina como pretendería Bruselas.También acusó que, ante casos de corrupción en el Parlamento Europeo, los burócratas de Bruselas se sienten por encima de la ley y capaces de hacer lo que desean, como recibir dinero de grandes empresarios para condenar países conforme a sus intereses, como a la propia Hungría. "Este pantano debe ser drenado", señaló.Orbán llamó al poder legislativo de su país a tomar una posición en la discusión intereuropea sobre el destino de la Unión Europea, entre cuyos panoramas se contempla abolir el actual Parlamento Europeo para sustituirlo por representaciones parlamentarias europeas.Uno de los problemas centrales es que los europeos occidentales y los húngaros conciben sus proyectos de futuro de manera distinta, evaluó el primer ministro. "No queremos convertirnos en un país de inmigrantes, no queremos que los activistas de género entren a nuestras escuelas, no queremos eliminar el estilo normal de encuadre familiar de vida, y tampoco queremos guerra o sanciones. Queremos mantener nuestras relaciones con la mitad del mundo no occidental también", asentó."Mientras nuestra comunidad política y nacional se mantenga junta, no existe cantidad de dinero con la que quien sea pueda comprar la independencia de Hungría", declaró el primer ministro.

