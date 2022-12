https://sputniknews.lat/20221226/alberto-fernandez-acata-fallo-de-corte-suprema-sobre-impuestos-a-buenos-aires-1133979248.html

Alberto Fernández acata fallo de Corte Suprema sobre impuestos a Buenos Aires

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que finalmente cumplirá con una medida cautelar de la Corte Suprema que... 26.12.2022, Sputnik Mundo

En una medida cautelar dictada el miércoles, la Corte Suprema ordenó al Ejecutivo a ampliar de 1,4 a 2,95 el porcentaje de los impuestos coparticipables que el Estado debía traspasar a la capital argentina.Cuatro días después de que el Gobierno sostuviera que el fallo del máximo tribunal del país era incumplible, el jefe de Estado asumió este lunes que, en respeto al Estado de derecho, buscará "revertir la mala resolución de la Corte Suprema y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución".Aunque insistió en que el fallo de la Corte es de "imposible cumplimiento", el presidente reconoció su decisión de habilitar "el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley"."Instruí a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires", agregó el mandatario en las redes sociales.Los fondos que serán transferidos a la ciudad procederán de los bonos TX31, que "se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos", detalló el presidente.Según el mandatario, esos bonos ya fueron aceptados como parte de pago para atender una deuda que el Gobierno nacional tenía con la provincia de Santa Fe (centro-este)."Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la ciudad de Buenos Aires, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda", observó Fernández.Recusación a la CorteMientras se resuelve la cuestión de fondo o el Congreso dicta una nueva ley, el presidente ordenó al Procurador del Tesoro que presente un recurso de revocatoria "in extremis" contra el fallo de la Corte Suprema, con el propósito de que se revise la medida cautelar.Como ya anunciara el Ejecutivo el jueves, el mandatario ordenó apartar a los jueces del máximo tribunal "porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas", sostuvo.Entre tanto, el Ministerio de Economía preparará un proyecto de ley que será tratado en sesiones extraordinarias para que ordene el presupuesto, a fin de garantizar los recursos necesarios para cumplir con el dictado judicial.El jefe de Gobierno de la capital, Horacio Rodríguez Larreta, acusó el viernes al presidente de quebrar el orden constitucional por incumplir la medida cautelar de la Corte Suprema.El funcionario anunció que su fuerza política haría una presentación a la Corte "denunciando este incumplimiento" y que también denunciará a los responsables de incumplir el fallo del máximo tribunal de justicia del país.La primera reacción del Ejecutivo de incumplir la medida fue acompañada por 18 de los 24 mandatarios provinciales del país."Me sorprende mucho que algunos gobernadores acompañen al presidente en este ataque a la Justicia, con todo el peligro institucional que representa", cuestionó Rodríguez Larreta.En la medida cautelar dictada por unanimidad el miércoles, la Corte Suprema ordenó al Gobierno que se abstuviera de aplicar la ley 27.606, por la que el Ejecutivo había reducido la participación de esa jurisdicción.Al desconocer este fallo, el Gobierno recordó que en base a esa ley, sancionada por el Congreso en 2020, la capital "recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad (Autónoma) de Buenos Aires (CABA) que se le transfirió en el año 2016".La actual gestión reprochó que el fallo de la Corte implique transferir a la ciudad, el distrito más rico del país, más de 180.000 millones de pesos adicionales (997 millones de dólares al cambio oficial).AntecedentesApenas asumió su cargo en 2016, el entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019) elevó de 1,4% a 3,75% los recursos que debía recibir la capital del país, gobernada desde 2007 por su partido, PRO.En aquel momento, el mandatario traspasó la policía federal bajo la órbita de la ciudad de Buenos Aires.En septiembre de 2020, el Gobierno actual quitó a la capital un punto de los impuestos coparticipables a través de un decreto que fue recurrido por la jefatura del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, bajo la justificación de que este excedente no estaba siendo utilizando para el funcionamiento del cuerpo policial.El Ejecutivo adoptó esta decisión para crear un fondo presupuestario especial para la provincia de Buenos Aires, donde vive el 37% de la población.En diciembre de 2020, la actual administración sancionó y promulgó la Ley 27.606, que fijó en 2,32% la participación de la ciudad en los impuestos que administra el Estado.Rodríguez Larreta prometió tras la medida cautelar de la Corte Suprema que eliminaría el impuesto de 1,2% que se carga sobre todos los consumos con tarjetas de crédito.

argentina, alberto fernández, corte suprema de argentina, buenos aires