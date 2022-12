https://sputniknews.lat/20221226/argentina-crece-la-grieta-politica-por-el-tema-de-los-impuestos-a-la-ciudad-de-buenos-aires-1133993178.html

Argentina: crece la 'grieta política' por el tema de los impuestos a la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno cumplirá con una medida cautelar de la Corte Suprema que ordena entregar a la Ciudad de Buenos Aires un mayor porcentaje de los impuestos... 26.12.2022, Sputnik Mundo

El presidente Alberto Fernández confirmó que acatará una medida cautelar de la Justicia, luego de anunciar días atrás que no lo haría. "Las decisiones judiciales son obligatorias, aun cuando las estime disvaliosas e injustas", declaró vía Twitter.La resolución obliga al Gobierno a girar el 2.95% de los llamados impuestos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por el opositor Horacio Rodríguez Larreta.En 2016, el entonces presidente Mauricio Macri elevó de 1,4% a 3,75% los recursos que debía recibir la capital, gobernada desde 2007 por su partido (PRO), del cual es parte Rodríguez Larreta.Ese presupuesto contemplaba a la Policía Federal que fue trasladada a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. Pero en 2020, el Gobierno de Fernández redujo la coparticipación a 2.32%, hecho recurrido por el Ejecutivo de la ciudad.El Ejecutivo va a recurrir la medida cautelar y llamó al Congreso a sesiones extraordinarias para tratar el presupuesto, con el fin de incluir el nuevo porcentaje."A este conflicto se aplica un régimen que regía cuando la Ciudad de Buenos Aires era la Municipalidad y dependía totalmente del Estado Federal", indicó Gil Domínguez."En 1994 se reforma la Constitución, se le da rango a Buenos Aires de ciudad autónoma; se la pone a la par de las provincias. Pero como no se sancionó la ley de coparticipación de impuestos, que debió hacerse antes de diciembre de 1996, la ciudad aún no recibe una distribución directa de los recursos coparticipables, sino que lo hace a través del Estado nacional", explicó el abogado."Pero ahora debería existir consenso o mecanismo nuevo para determinar estos porcentajes. Esta es la discusión actual", agregó.A criterio de Gil Domínguez, este episodio es uno más de la disputa entre el Poder Judicial y el Ejecutivo argentino. Sin embargo, "la grieta política y falta de diálogo hace que resuelva la Corte Suprema, la cual viene dictando fallos contrarios a los intereses del Gobierno nacional".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el Gobierno de Perú contempla reparaciones para los familiares de las personas fallecidas durante las protestas sociales. Sputnik dialogó con Gony Sosa, referente del Movimiento Nacional de Mujeres Todas Somos Micaela.Por otra parte, una ola de frío histórica golpea a EEUU, con un saldo de al menos 50 muertos, situación similar se registra en Japón. Profundizamos en el estado de situación de ambos países.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

