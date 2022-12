https://sputniknews.lat/20221226/autobuses-con-migrantes-son-dejados-cerca-de-la-casa-de-kamala-harris-1133958207.html

Autobuses con migrantes son dejados cerca de la casa de Kamala Harris

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha estado enviando en los últimos días autobuses desde la entidad que gobierna hasta la casa de la vicepresidenta de... 26.12.2022

La capital de Texas, Austin, se ubica a unos 2.400 kilómetros de distancia de Washington, por lo que un viaje en autobús de un punto a otro podría demorar unas 28 horas.La prensa local denunció que entre el 24 y el 25 de diciembre han sido varios los vehículos colectivos que han arribado a las inmediaciones de la casa de la vicemandataria, además de responsabilizar del acto a Abbott, quien pertenece al Partido Republicano y promueve una política de mano dura contra la migración en su estado, limítrofe con varias entidades de México.Los viajantes fueron dejados sin ropas adecuadas para el frío, en un momento en que el invierno ha provocado serias afectaciones en distintos puntos de Estados Unidos. Entre los migrantes fueron identificados niños, mujeres y hombres, algunos provenientes de Ecuador, en Sudamérica.La organización de acompañamiento a migrantes Samu First Response reportó alrededor de 130 personas dejadas en las últimas horas en las inmediaciones del domicilio de Harris, segunda al mando en la Casa Blanca.Samu First Response otorgó cobijas a los viajeros para protegerlos de las bajas temperaturas, además de ayudarlos a trasladarse a una zona controlada por una iglesia para apoyar a los migrantes, reportó Politico. También un restaurante local donó alimento a las personas.La prensa puntualizó que el Gobierno de Texas no respondió a solicitudes de información sobre su presunta responsabilidad en el viaje de los migrantes desde ese estado del sur hasta la sede del poder ejecutivo federal estadounidense.Sin embargo, la oficina de Abbott reconoció que ha aportado desde abril viajes en autobús para movilizar a unas 15.000 personas a Washington, Nueva York, Chicago y Filadelfia, al menos.

washington

texas

eeuu

2022

