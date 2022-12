https://sputniknews.lat/20221226/buenos-aires-vs-las-provincias-el-conflicto-que-ha-marcado-la-historia-argentina-1133986556.html

Buenos Aires vs. las provincias: el conflicto que ha marcado la historia argentina

El fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina que, en los hechos, incrementa los fondos que el Gobierno Federal debe entregar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), reavivó la tensión entre el presidente, Alberto Fernández, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.El máximo tribunal resolvió entregarle a la ciudad porteña el 2,95% de los impuestos compartidos entre la nación y los Gobiernos de las distintas provincias del país, lo que fue considerado como "imposible de cumplir" por Fernández y los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.La normativa vigente establece que, de lo recaudado por impuestos, el 56,66% se distribuye entre las provincias y el 43,34% queda en manos del Gobierno Nacional. El dinero recibido por CABA surge de este último fondo, debido a que la capital funcionaba, hasta 1994, como un territorio federal administrado desde el Gobierno de la Nación.Las coparticipaciones, piedra angular del conflictoEl modelo de las coparticipaciones, como se denomina en Argentina al régimen de distribución de fondos entre el Gobierno Nacional y las provincias, se remonta a 1988, cuando se aprobó la ley 23.548 de Régimen Transitorio Distribución entre la Nación y las Provincias.En 2003, el entonces presidente Eduardo Duhalde (2002-2003) firmó un decreto mediante el cual a la capital le correspondería el 1,40% "del monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el Artículo 2° de la citada ley —23.548— y sus modificaciones". El texto estipuló, además, que las transferencias debían realizarse a través del Banco de la Nación Argentina, "en forma diaria y automática".Desde que el macrismo se consolidó como la principal fuerza política en la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de dinero que la Nación debe entregarle a CABA ha suscitado diferendos entre la corriente política del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y el kirchnerismo.En 2016, el entonces presidente Macri elevó el porcentaje para CABA de 1,4% a 3,75%, con el argumento de que la ciudad, ya entonces en manos del macrista Rodríguez Larreta, debería comenzar a administrar a su propia fuerza policial. El porcentaje fue revisado posteriormente y reducido a 3,5%, como respuesta a la crisis económica a la que hacía frente el país.En 2020, el Gobierno de Alberto Fernández decretó que los fondos coparticipables destinados a CABA volvieron a reducirse hasta quedar en 2,3%. La medida fue resistida por el macrismo y Rodríguez Larreta decidió recurrir el decreto ante la Corte Suprema de Justicia, que ahora benefició a la capital con una medida cautelar que obliga a la Nación a entregar a la Ciudad el 2,95% de los fondos.Una historia marcada por el conflictoLas tensiones entre la ciudad de Buenos Aires y la Administración nacional no son nuevas y se remontan a la conformación misma de Argentina como país y los enfrentamientos entre unitarios y federales.La declaración de independencia firmada en 1816 no acabó con las discusiones sobre las formas que debía adoptar el Estado argentino. Mientras los unitarios aseguraban que Argentina debía contar con un gobierno centralizado y ubicado en Buenos Aires, principal urbe y puerto del país, los federales defendían la necesidad de dar poder y autonomía a todas las provincias, de forma de equilibrar su situación con la pujante Buenos Aires.Entre 1852 y 1861 existió el Estado de Buenos Aires que funcionaba de forma semindependiente y había entrado en conflicto con la Confederación Argentina, una confederación de provincias que se mantuvo durante la organización de la actual República.La Constitución de 1853 designó a la Ciudad de Buenos Aires como capital de la Nación, pero no fue hasta el 20 de septiembre de 1880 cuando el Congreso —tras 13 sesiones de tensos debates— aprobó la separación de la ciudad de Buenos Aires de la provincia que la contenía.Mientras la provincia de Buenos Aires pasó a tener su propia capital en la ciudad de La Plata, la Ciudad de Buenos Aires se consolidó como una capital federal administrada por el Gobierno Nacional. Recién la Constitución de 1994 cambiaría su estatus a la denominación actual de Ciudad Autónoma, con un gobierno propio elegido por sus habitantes.

