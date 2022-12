https://sputniknews.lat/20221226/de-messi-a-bad-bunny-cinco-latinoamericanos-que-recordaran-para-siempre-el-2022-1133997594.html

De Messi a Bad Bunny: cinco latinoamericanos que recordarán para siempre el 2022

De Messi a Bad Bunny: cinco latinoamericanos que recordarán para siempre el 2022

El 2022 será un año para recordar a cinco latinoamericanos que lograron consolidar su éxito o, por el contrario, buscarán pasar página rápidamente. 26.12.2022

Los finales de año son épocas especiales para mirar hacia atrás y, a modo de balance, repasar aquellos objetivos que se cumplieron y los debes para el próximo año. Si bien todo período de tiempo esconde sus luces y sombras, cinco latinoamericanos podrán decir que el 2022 deberá quedar fijado para siempre en sus calendarios.Messi y el trofeo más esperadoEl argentino Lionel Andrés Messi Cuccittini convirtió el 2022 en el año más importante de su brillante carrera al alcanzar la anhelada y esquiva Copa del Mundo de la FIFA. La destacada actuación con la selección Argentina en Catar y su doblete en la victoria frente a Francia le valieron ser designado mejor futbolista del torneo y consolidó el apodó de "cabra", un juego de palabras proveniente del término inglés goat, acrónimo de Greatest of All Times (El mejor de todos los tiempos).Si bien tuvo un recorrido lleno de marcas y logros desde su debut profesional en 2004, el espacio reservado para él en el firmamento de la cultura futbolística argentina no parecía del todo completo sin levantar la Copa del Mundo, algo que Diego Armando Maradona consiguió en 1986 y que Argentina no había podido repetir durante 36 años.Nacido en 1987 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, La Pulga comenzó su carrera deportiva en 1995 en el club de fútbol rosarino Newell's Old Boys, donde jugó hasta el año 2000, cuando dejó su ciudad natal para instalarse junto a su familia en Barcelona e incorporarse, a los 13 años, a las categorías juveniles del FC Barcelona, que se hizo cargo del tratamiento médico para el crecimiento que requería.Desde entonces su carrera no se detuvo: ascendió en tiempo récord a la primera división del club blaugrana, con el que debutó en noviembre de 2003 en un partido amistoso ante el Porto de José Mourinho. Su debut oficial vino un año después en el clásico catalán frente al Espanyol, ingresando al terreno con tan solo 16 años.El debut profesional de Messi en la selección Argentina llegó en 2005, el mismo año en que se coronó campeón del mundo sub-20 en el mundial juvenil de los Países Bajos. Fue en un encuentro amistoso ante Hungría, en el que sería expulsado a los 43 segundos de ingresar en el campo.En 18 años vistiendo la camiseta celeste y blanca, Messi disputó cinco Mundiales (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), alcanzó un oro olímpico en Pekín 2008 y disputó cuatro Copas América siendo finalmente campeón en la histórica final ante Brasil en 2021, razón que le permitió conseguir la recién estrenada Copa de Campeones Conmebol-UEFA ante Italia en Londres, como corolario a la gloria de Catar 2022.Messi entró en la historia de la selección argentina como dueño del récord de partidos defendiendo la camiseta albiceleste con 172 apariciones, máximo artillero con 96 goles —13 de ellos en mundiales, superando la marca de Gabriel Omar Batistuta—, junto a 51 asistencias con su selección y jugador con más encuentros disputados en un mundial de fútbol de la FIFA con 26 encuentros, uno más que el exjugador alemán Lothar Matthäus.A nivel personal, todos recuerdan los 35 títulos con el FC Barcelona, comprendidas en 10 Ligas de España, siete Copas del Rey, ocho Supercopas de España, cuatro Champions League, tres Supercopa de Europa y tres Mundiales de Clubes, en los 17 años que defendió de forma profesional, más los años de juvenil, al club catalán.Tras arribar a París en 2021, ya cuenta con una Ligue 1 francesa y una Copa de Francia, con los colores del París Saint-Germain, que engrosan un palmarés que también cuenta con 54 premios particulares, entre los que se encuentran, Trofeos de Jugador Mundial de la FIFA (The Best), Trofeos de Mejor Jugador de Europa, Balones de Oro, Trofeos de Máximo Goleador, Trofeos de Futbolista de la Temporada, Trofeos de Jugador del Campeonato, entre otros.El camino a la consagración tuvo momentos que explican la euforia de las celebraciones del presente. Después de la derrota frente a Alemania en la final de la Copa Mundo 2014 en Brasil y tras una serie de fracasos en las finales de Copa América ante Chile en 2015 y 2016, Messi amagó con retirarse de la Selección Argentina. Pero perseveró y, a pesar de que la selección fue eliminada en octavos de final en Rusia 2018, continuó capitaneando al conjunto nacional.La suerte para Messi y Argentina cambió en 2021, con el triunfo ante su eterno rival, Brasil, en la final de la Copa América, en el estadio Maracaná.Con un equipo renovado con jóvenes futbolistas y la conducción de Lionel Scaloni, la Selección Argentina se encaminó al Mundial de Catar 2022 llena de esperanzas y con 36 partidos invictos. A pesar de perder el primer partido frente a Arabia Saudita, el capitán y la selección ganaron los seis partidos siguientes derrotando al campeón de 2018, Francia y consiguiendo la tercera estrella para Argentina (1978-1986). Su consagración en el Mundial de Catar 2022 trajo el único trofeo que le faltaba.Lula volvió de las cenizasEl regreso de Luis Inácio Lula da Silva a la Presidencia de Brasil, a 20 años de su primera presidencia y luego de pasar detenido 580 días, es uno de los hechos políticos claves del año que termina en América Latina.Como el ave fénix que retorna de las cenizas, el exlíder sindical, fundador del Partido de los Trabajadores (PT) y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con 77 años, derrotó al presidente Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este año por un pequeño margen de 1,8%.Parte del éxito es el recuerdo que mantienen los brasileños de su mandato anterior, durante el cual la economía brasileña se expandió aprovechando el boom de las materias primas. El programa Bolsa Familia sacó a 40 millones de brasileños de la pobreza extrema y millones de personas ingresaron a la clase media.Lula terminó su segundo mandato con altísimos niveles de aprobación para dejar lugar a Dilma Rousseff en 2010, reelegida en 2014, pero cada vez menos popular hasta que fue destituida por el Parlamento en 2016.Los escándalos del mensalão en 2005 —fondos no declarados para la campaña electoral del PT— y del 'Lava Jato', cuya investigación empezó en 2014, llevaron al PT a perder el apoyo de la clase media de las grandes ciudades, aunque manteniendo el bastión en los estados del norte brasileño.El Lava Jato, la investigación iniciada por el juez Sergio Moro sobre los escándalos de corrupción alrededor de la constructora Odebrecht y la estatal Petrobras, apuntó contra el expresidente Lula iniciando un proceso que lo llevaría a la cárcel por haber recibido, supuestamente, un apartamento en Guarujá, cerca de San Pablo.Lula fue detenido el 7 de abril de 2018, seis meses antes de las elecciones presidenciales, cuando era el favorito en todas las encuestas, llevando a su inhabilitación, lo cual permitió el triunfo de Jair Bolsonaro ese año.El líder petista estuvo 580 días detenido hasta noviembre de 2019. En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló los cargos por las irregularidades cometidas durante la investigación.El impacto de la pandemia, la crisis social y el descontento con el Gobierno de Bolsonaro llevaron a Lula a ser otra vez candidato, esta vez, con Gerardo Alckmin, exgobernador del estado de San Pablo y su opositor político, como su compañero de fórmula, mostrando nuevamente el pragmatismo del ahora presidente electo.Gustavo Petro: el primer presidente de izquierda en ColombiaEl triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2022 es un hecho histórico para Colombia, que por primera vez tiene a un presidente de izquierda que desplazó a los partidos tradicionales, dueños absolutos del poder por más de 200 años.En un país que ha sido dominado por la violencia desde 1949, con cortos intervalos de paz, con la actuación de grupos guerrilleros desde los años sesenta y luego la aparición del narcotráfico y los paramilitares en los años ochenta, la idea de la ‘paz total’ levantada por Petro se impuso para dar fin a tanto sufrimiento.Petro, de 62 años, fue dirigente de la guerrilla M19 y fue protagonista de las negociaciones con el Gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) que llevaron al primer acuerdo de paz exitoso en 1990 y condujo al desarme del M19 y su integración a la vida civil. Lo más importante de ese proceso fue la Asamblea Constituyente de 1991 y la redacción de la nueva Constitución que reemplazó la de 1883, de la que Petro fue uno de los claros impulsores y redactores.Petro ganó las elecciones de la mano de Francia Márquez, primera mujer afrodescendiente en llegar a este cargo, que trajo consigo la mayoría abrumadora de los votos de la costa del Pacífico, de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Los emblemas del nuevo Gobierno han sido la paz total y la reforma tributaria.De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), durante el Gobierno de Iván Duque (2018-2022) fueron asesinados 957 líderes sociales. Por eso el presidente declaró que su objetivo era lograr el desarme de todos los grupos armados como continuidad del acuerdo de paz con las FARC logrado en 2016.La iniciativa fue aprobada en octubre por el Congreso y de inmediato el Gobierno entabló negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.El otro hito de los primeros meses de Gobierno fue restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela después de siete años de cierre de fronteras, permitiendo que se recupere la economía de las zonas limítrofes y recuperando una fuente de negocios para los dos países.La reforma tributaria fue aprobada por el Congreso y le permitirá recaudar más de 4.000 millones de dólares por año entre 2023 y 2026 para destinar más dinero a los gastos sociales, reduciendo los beneficios a los sectores petroleros y financieros y aumentando los impuestos para las grandes empresas. De las grandes promesas de campaña, queda, entre otras, el tema agrario. El Gobierno propone comprar tierras y distribuir tres millones de hectáreas a campesinos.CFK: el atentado fallido La imagen de una pistola disparando a pocos centímetros de la frente de Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre, cuando llegaba a su domicilio, quedará grabada como una de las fotos más impactantes del año.El intento de asesinato, perpetrado por un supuesto vendedor ambulante, Fernando Sebag Montiel, y atribuido a un grupo que vendía copos de algodón, ha sido la noticia más importante de Argentina por la gravedad institucional del atentado. Es que Cristina Fernández, de 69 años y actual vicepresidenta de la Nación, es junto al expresidente Mauricio Macri (2015-2019), la figura más relevante de la política argentina.La dirigente peronista tuvo una larga carrera política como diputada provincial, diputada nacional y senadora antes de llegar a la presidencia en 2007 y convertirse en la primera mujer en llegar a ese cargo por la vía electoral.En 2010 sufrió un duro golpe con la muerte temprana de su marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), privándola de su apoyo personal y político. En 2011 fue reelegida con 54,1% de los votos, la mayor votación desde el retorno de la democracia en 1983.Volvió al Senado durante la Presidencia de Mauricio Macri (2015-2019). En las siguientes elecciones de 2019, prefirió postular a la Presidencia a Alberto Fernández como candidato del Frente de Todos, colocándose como vicepresidenta.Nacida en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, estudió abogacía y se inició en la política durante los duros años setenta que precedieron al golpe militar de 1976. Después de casarse con Néstor Kirchner, la pareja se instaló en la sureña provincia de Santa Cruz, donde tuvieron dos hijos, Máximo y Florencia.Como logros políticos de sus gobiernos se destacan conquistas sociales como la Asignación Universal por Hijo, la estatización de Aerolíneas Argentinas, los fondos privados de jubilación y la petrolera estatal YPF, y leyes como el matrimonio igualitario, entre otros.Desde que dejó la presidencia, Fernández ha enfrentado una serie de acusaciones judiciales, muchas de ellas desestimadas. En 2019 empezó el juicio conocido como Vialidad por el supuesto desvío de fondos destinados a la obra pública a favor de Lázaro Báez, un empresario amigo de Néstor Kirchner, en la provincia patagónica de Santa Cruz.Este 6 de diciembre la presidenta fue condenada por malversación de fondos públicos a seis años de prisión e inhabilitación de por vida, pero estas penas solo serán de cumplimiento efectivo después de que la sentencia quede firme, para lo cual falta un largo proceso que terminará en la Corte Suprema de Justicia.La vicepresidenta dijo que, "más que un tribunal del lawfare, este tribunal fue un verdadero pelotón de fusilamiento".Luego del atentado y del fallo en su contra, anunció que no se presentará para ningún cargo electivo, dejando en suspenso qué pasará con el peronismo ante su renunciamiento y quién llenará ese vacío.Bad Bunny, el más escuchado en Spotify otra vezEl cantante, compositor y productor portorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, no para de causar sensación con su música. Con solo 28 años de edad, el artista reúne millones de reproducciones en Youtube, impacta con su sello personal en las nuevas generaciones y sorprende en el mundo del género urbano, en el que ha recibido varias distinciones.Hijo de un conductor de camiones y de una maestra de inglés, Bunny comenzó a demostrar su gusto por la música desde la infancia. A los cinco años de edad ya soñaba con ser cantante. Integró el coro de una iglesia del municipio de Vega Baja (norte de Puerto Rico) y solía cantar en los actos escolares.Desde los 14 años escribía y componía diversas canciones que compartía en la plataforma SoundCloud. Una de sus creaciones, Diles despertó la curiosidad del productor DJ Luian, quien lo contrató y lo vinculó al equipo de productores Mambo Kingz.La carrera de Bunny se despegó desde entonces. Su primer éxito, Soy peor, lanzado en 2016, se posicionó en el puesto 22 de la lista Hot Latin Songs de EEUU y el video musical reunió más de 330 millones de reproducciones en Youtube.Seguidamente, Bunny llegó a posicionar quince de sus canciones en la lista Billboard Hot Latin Songs en 2017. En 2018 recibió su primera nominación a los premios Grammy por la Grabación del Año del sencillo I like it, que contó con la colaboración de la rapera estadounidense Cardi B.Su álbum debut sin embargo, llegaría en 2018 titulado X 100pre. Su lanzamiento reunía una diversidad de géneros entre los que se incluyó pop punk, música andina y dembow dominicano.Sus primeros conciertos se agotaron en horas y el artista respondió agregando más fechas y ofreciendo precios diferenciales para los asistentes que fueran estudiantes.El puertorriqueño lanzó Oasis junto a J Balvin en 2019 y en el mismo año participó de la canción Afilando los cuchillos junto a Residente, en el marco de las protestas contra el entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló.Bunny fue también, junto con Shakira y Jennifer López, uno de los artistas invitados para el icónico espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LV de 2020, desarrollado en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida, EEUU).Su álbum YHLQMDLG, que significa Yo hago lo que me da la gana, fue el más reproducido del 2020 en Spotify y fue el primer disco completo en español en alcanzar el número uno en el Billboard 200. Asimismo, fue el artista más escuchado del año. Su álbum fue nominado para un Premio Grammy al Mejor álbum de pop o urbano latino.En 2022, y por tercer año consecutivo, Bad Bunny fue el artista más escuchado en Spotify.En su trayectoria, se ha destacado por escribir contra la violencia sobre las mujeres y el acoso. Su estilo personal también se ha reflejado en una vestimenta que apuesta, según la crítica, a una nueva masculinidad. Inspirado en la lucha libre pero con la predominación del rosa o incluso vestido de Drag Queen, el artista ha destacado por llevar un estilo andrógino y hasta femenino.

