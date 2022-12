https://sputniknews.lat/20221227/amlo-sobre-la-neutralidad-hacia-rusia-no-permitimos-que-nos-digan-con-quien-mantener-relaciones-1134023472.html

AMLO sobre la neutralidad hacia Rusia: "No permitimos que nos digan con quién mantener relaciones"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su postura de neutralidad ante el conflicto en Ucrania. 27.12.2022, Sputnik Mundo

"No permitimos que nos digan con quién debemos mantener relaciones y con quién no", respondió a la pregunta de la corresponsal de Sputnik en México.Expresó sus intención de que el conflicto en Ucrania y Rusia se resuelva por la vía pacífica porque "las gueurras son irracionales, causan desgracia, dolor, tristeza, migración, crisis económica, es lo más irracional que puede haber".A su vez, López Obrador recordó que envió a la ONU su propuesta de paz para Ucrania, sin embrago, hasta la fecha no recibió la respuesta.También criticó la actuación de las grandes potencias económicas en en este conflicto, quien, según el presidente mexicano, "deberían actuar con la responsabilidad"."No estar alimentando la guerra, no estar mandando armas, como lo hacen las potencias hegemónicas", reiteró.Al ser cuestionado sobre si la visita del preidente estadounidense, Joe Biden, a México, programada para el 9 de enero, afectará las relaciones con Rusia, López Obrador rechazó que existan afectaciones negativas, al mismo tiempo aclaró que el conflicto en Ucrania no es un tema que está previsto en la agenda de la reunión bilateral. "México es neutral y es un país libre e independiente que tiene relaciones con todos los países del mundo. Nosotros mantenemos relaciones de amistad con todos los pueblos", subrayó, aunque agregó que "en términos de geopolítica y otras razones que tiene que ver con nuestra amistad y el número de mexicanos en EEUU, nos importa mantener muchas relaciones con el pueblo y gobierno de EEUU".

