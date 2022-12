https://sputniknews.lat/20221227/de-terror-perros-juegan-con-un-craneo-humano-en-la-ciudad-de-mexico--video--1134032936.html

¡De terror! Perros juegan con un cráneo humano en la Ciudad de México | Video

¡De terror! Perros juegan con un cráneo humano en la Ciudad de México | Video

Nuevamente se reporta en México otro extraño caso de mascotas jugando con restos humanos, esta vez al sur de la capital mexicana. Los propietarios de los... 27.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-27T20:22+0000

2022-12-27T20:22+0000

2022-12-27T20:43+0000

américa latina

méxico

ciudad de méxico

perros

sociedad

cráneos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108516/08/1085160830_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_6b75bea6f08f78f8879fe3a0bb215e77.jpg

Como cualquier día normal, los perros habían salido a pasear a los campos de La Joya, en la alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Sin embargo, un objeto llamó la atención de los canes y comenzaron a jugar con él. No pasó mucho tiempo para que los dueños y otras personas que merodeaban en el parque se percataran que ese objeto era, en realidad, un cráneo humano amarillento y manchado de tierra. De acuerdo con medios locales, los propietarios de los perros llamaron a la policía. Enseguida, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llegó al lugar y aseguró el resto humano, el cual ya está siendo sometido a los peritajes correspondientes para aclarar si pertenece a alguna persona desaparecida, en un país donde existen más de 100.000 personas desaparecidas a causa de la violencia y la guerra contra el crimen organizado. Les advertimos que las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidadEl hallazgo del cráneo ocurrió en la colonia Santa Cruz Xochitepec, muy cerca de las famosas trajineras de Xochimilco, uno de los puntos turísticos más importantes de México, donde pequeñas embarcaciones artesanales ofrecen paseos por un sistema de lagos y chinampas (islotes construidos por los antiguos aztecas) que existían desde antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. No es la primera vez que un perro es captando jugando con restos humanos. En noviembre pasado, en redes sociales circularon videos en los que se observa a un can sosteniendo en el hocico la cabeza de una persona, la cual habría extraído de una bolsa con restos humanos abandonada en el cajero automático de un banco, en la ciudad de Monte Escobedo, Zacatecas, en el centro de México, de acuerdo con las pesquisas de las autoridades locales. En cuanto al cráneo humano hallado en la Ciudad de México por los tres perros, los vecinos de lugar creen que podría tratarse de algún cráneo extraído de un panteón cercano, con el que posiblemente realizaron ceremonias de brujería.

méxico

ciudad de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, ciudad de méxico, perros, sociedad, cráneos