Fabricar sus propias armas: así es como el narco intenta evadir las leyes en México

El crimen organizado busca cada vez más formas de eludir las reglas. Ante la cruzada contra las armadas que han declarado Estados Unidos y México en contra del tráfico de armas, los grupos delictivos han decidido producir una parte de su propio armamento. En años recientes, las autoridades mexicanas han descubierto y asegurado dos fábricas de mediana escala de rifles AR-15, los cuales son utilizados por el CJNG, organización criminal liderada por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, actualmente el narcotraficante más buscado por la justicia estadounidense. Aunque ya fueron clausuradas algunas fábricas, no se sabe si hay más operando en territorio mexicano. Lo que más sorprende es que estos centros de producción se ubican en Guadalajara, una de las tres ciudades más importantes e industrializadas de México. Jalisco, el estado donde se encuentra esta urbe, es el principal centro de operaciones del CJNG. Incluso han aprovechado fechas como la Navidad para repartir regalos y ganar adeptos entre la población local. El reportaje publicado por Milenio señala que en las fábricas fue incautada una máquina de torno marca CNC, así como moldes de metal para diseñar cargadores, cañones, mecanismos de disparo y culatas. Aunque Milenio consultó a la plataforma de transparencia oficial información sobre cuántas fábricas clandestinas, el Gobierno de México respondió que no tiene datos al respecto. Según las autoridades, se trató de "la primera empresa o industria que es asegurada en el país que se dedicara a armar este tipo de rifles". Un reportaje realizado por la revista VICE a propósito del descubrimiento de este tipo de fábricas clandestinas indica que los productores amateurs llevan décadas haciendo cajones de mecanismos funcionales con armas incompletas. "Hoy en día hay pocas formas de fabricar AR-15 no rastreables, por ejemplo: con una impresora 3D o con una fresadora de control numérico computarizado (CNC) capaz de producir automáticamente un arma de metal imposible de rastrear", explica.

