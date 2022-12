https://sputniknews.lat/20221227/la-tormenta-invernal-del-siglo-en-eeuu-deja-decenas-de-muertos-y-los-delincuentes-salen-a-saquear-1134011358.html

La "tormenta invernal del siglo" en EEUU deja decenas de muertos y los delincuentes salen a saquear

La tormenta invernal Elliot, que ya ha sido bautizada como la "tormenta del siglo", causó la muerte de al menos 57 personas, provocó apagones y generó caos en... 27.12.2022, Sputnik Mundo

Esta tormenta "única en una generación" que ha azotado algunas partes de EEUU durante las fiestas navideñas no va a calmarse todavía, se espera que caiga entre 22,8 y 40 cm de nieve para el 27 de diciembre, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) del país. "La tormenta del siglo" que aún no ha terminadoEn el estado de Nueva York siguen en vigor los avisos de tormenta invernal para las ciudades de Jefferson y Lewis, mientras que un aviso meteorológico invernal advierte a los residentes del condado de Erie que se esperan entre 10 y 20 cm de nieve. Se recomienda a los habitantes que permanezcan en sus casas para evitar quedar atrapados por las inclemencias del tiempo. En la ciudad de Búfalo, la ventisca dejó una "zona de guerra" con vehículos abandonados en las carreteras sobre 2,4 metros de nieve, afirmó la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Algunas personas se quedaron varadas en sus coches durante al menos dos días, ya que las ambulancias y los camiones de bomberos no pudieron llegar hasta ellas. Otros residentes también se quedaron sin calefacción y sin electricidad. Hochul calificó la situación en la ciudad como "muy seria y pone en peligro la vida".Mientras el alcalde de Búfalo, Byron Brown, describió la difícil tarea de recuperar a las víctimas de la tormenta.El 26 de diciembre, el presidente de EEUU, Joe Biden, aprobó la declaración de emergencia para el estado de Nueva York, uno de los territorios más afectados por el temporal de frío y nieve, autorizando la asistencia gubernamental en medio de los esfuerzos de recuperación con la ayuda de cientos de agentes de la Guardia Nacional.Este mismo día, Kathy Hochul habló con el mandatario estadounidense, quien ofreció "toda la fuerza del Gobierno federal" para apoyar al estado de Nueva York y aseguró que él y su esposa Jill Biden estaban rezando por aquellos que perdieron a sus seres queridos en la tormenta, informaron desde la Casa Blanca. La tormenta provoca disturbiosVarias personas fueron detenidas en la ciudad de Búfalo tras saquear tiendas en medio de la fuerte tormenta invernal que azota EEUU, informó el comisario de Policía de la ciudad, Joseph Gramaglia. Gramaglia agregó que muchas tiendas de la ciudad llevan cerradas desde el 23 de diciembre debido a las inclemencias del tiempo, lo que no ha impedido que algunos las saqueen.Añadió que estas personas eran "lo más bajo de lo bajo", ya que solo se aprovechaban de una catástrofe y del sufrimiento de muchas personas de la zona. Los medios de comunicación señalaron que al menos 12 estados de EEUU informaron de un total de más de 50 muertos en una tormenta mortal, al menos 14 personas perdieron la vida solo en Buffalo.

