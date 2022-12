https://sputniknews.lat/20221227/la-violencia-politica-recrudece-en-ecuador-hubo-13-ataques-a-candidatos-en-2022-1134032566.html

La violencia política se recrudece en Ecuador: hubo 13 ataques a candidatos en 2022

Los ecuatorianos deberán concurrir a las urnas el 5 de febrero de 2023 para elegir 23 prefectos y viceprefectos como autoridades de las 24 provincias del país, 221 alcaldes, 868 concejales urbanos y 437 rurales para los 221 cantones que componen el orden provincial y los 4.084 miembros de las asambleas parroquiales, la menor división administrativa del país.Sin embargo, a semanas del inicio de la campaña electoral oficial, los ojos no están puestos tanto sobre las propuestas sino en los hechos de violencia que rodean a la elección. Es que el país ya lleva contabilizados 13 atentados contra candidatos de diferentes partidos que resultaron agredidos, amenazados y asesinados durante 2022.El mes de diciembre, incluso, concentró cuatro de los 13 ataques. Solo entre el 20 y 21 de diciembre se perpetraron cuatro atentados en las provincias de Manabí (oeste) y Esmeraldas (noroeste), informan medios ecuatorianos.Javier Pincay, miembro del Partido Avanza (centroizquierda), candidato a la Alcaldía de Portoviejo, provincia de Manabí, fue atacado por sicarios y recibió tres impactos de bala mientras hacía un recorrido por la ciudad el pasado 20 de diciembre, a pesar de contar con cuatro guardaespaldas privados.Durante el 21 de diciembre, el domicilio de Jonás Intriago, actual alcalde y candidato a la reelección por la Alcaldía de Junín, también en Manabí, por Revolución Ciudadana, fue atacado con arma de fuego. Ese mismo día se denunció, en la ciudad de Esmeraldas, el asesinato mediante sicarios del sobrino de Gisella Díaz, candidata por Revolución Ciudadana a concejala rural por el cantón homónimo.A los atentados de los últimos días se suman los vividos por el exseleccionado de fútbol ecuatoriano y candidato a la Alcaldía de Esmeraldas por el movimiento CREO (conservador), Frickson Erazo, quien sufriera el incendio de su vehículo, disparo en su casa y el asesinato de su primo"Las campañas (en Ecuador) no tenían problemas de violencia extrema. No ha sido un país violento en materia de violencia física ni política, pero claro, eso está cambiando", señaló Simón Jaramillo, subdirector de la Corporación Participación Ciudadana (CPC).Lo atentados contra candidatos o sus allegados y el daño de inmuebles "se dan en medio de la idea cada vez más generalizada de que en el país han penetrado el narcotráfico y el crimen organizado en la política y estarían, a través de sus ingentes recursos, financiando campañas políticas para las próximas elecciones seccionales", destacó El Universo de Ecuador.

