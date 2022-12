https://sputniknews.lat/20221227/nuevo-aviso-y-no-es-broma-hegemonia-de-eeuu-se-cae-a-pedazos-1133991154.html

Nuevo aviso, y no es broma: hegemonía de EEUU se cae a pedazos

Nuevo aviso, y no es broma: hegemonía de EEUU se cae a pedazos

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, no cree que en el conflicto de Ucrania se acerque a una línea peligrosa, al indicar que Moscú actúa en interés de sus... 27.12.2022, Sputnik Mundo

Yo te aviséCuando el río suena, agua trae. Así se pueden entender todos los acontecimientos de la geopolítica global que se han desencadenado en los últimos meses y que han crecido de forma exponencial desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Y no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y ese ciego tiene un nombre –país– y varios apellidos –varios países-satélite–, pero huelga nombrarlos por evidentes. El que avisa no es traidor, dice la fraseAsí, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, ha afirmado que la exitosa lucha contra la hegemonía estadounidense ha sido uno de los fundamentales logros de la diplomacia china en año del curso. "No nos hemos dejado intimidar por ninguna potencia hegemónica ni por su acoso, y hemos actuado con determinación para salvaguardar los intereses esenciales y la dignidad nacional de China", dijo Wang en el Simposio sobre la Situación Internacional y las Relaciones Exteriores del país asiático. Unos conceptos que suenan muy parecidos a los de Putin.Wang ha abundado que las relaciones entre Pekín y Washington se complican por el enfoque de de enfrentamiento de la Casa Blanca. Añadió que debido a que "EEUU siguió considerando obstinadamente a China como su principal competidor y emprendió flagrantes acciones de bloqueo, represión y provocación contra China, las relaciones entre ambos países se vieron sumidas en graves dificultades".Entonces, es cuando viene esa parte que todos sabemos, pero que parece que en Occidente nadie quiere ni ver, ni escuchar. "China y Rusia se solidarizaron con otros países para impulsar firmemente la multipolaridad y una mayor democracia en las relaciones internacionales, se opusieron firmemente a la hegemonía y rechazaron una nueva Guerra Fría", avisó el canciller Wang Yi.FácilY como bien se sabe, dos noticias juntas se entienden mejor. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anunció que se llevan a cabo los preparativos para negociaciones entre los líderes de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping, respectivamente. "Se prepara el contacto. Lo anunciaremos junto con nuestros amigos chinos", dijo Peskov, al precisar que sería prematuro debatir el formato de la reunión.En este sentido, no hay que perder de vista que la pasada semana el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, visitó Pekín. Asimismo, la reunión más reciente entre Putin y Xi se celebró a mediados de septiembre al margen de la cumbre de la Organización de la Cooperación de Shanghái, celebrada en la capital uzbeka de Samarcanda.En este contexto, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró que el principal resultado del año 2022 es una aclaración de quién hoy en día es capaz de cumplir los tratados en el ámbito internacional y en quién no se puede confiar.

