¿Qué nos depara la COVID-19 en 2023?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) planea levantar la pandemia por COVID-19 en 2023. ¿Cómo cierra el año Latinoamérica, ante rebrotes y nuevas variantes? Dos expertos analizan el panorama.

El mundo atraviesa el tercer año de convivencia con la pandemia del COVID-19 y pensando en el inicio de un nuevo año.Científicos coinciden en que la pandemia no es la misma, que atravesamos un momento de debilitamiento del virus y es factible pensar en un levantamiento de la pandemia durante el primer semestre del 2023.En tanto, en Paraguay observan con preocupación la aparición de casos de personas contagiadas con COVID-19 y dengue, zika o chikungunya en simultáneo. Esto afecta fuertemente al organismo de la persona infectada."Estamos bajo un estadío de nivel epidemiológico de pandemia controlada. Mientras sigamos así y tengamos posibilidad de dar respuesta sanitaria a los diferentes países o continentes, la vida puede seguir normalmente sin ningún tipo de sobresaltos importantes", agregó.En este sentido, el virólogo uruguayo Santiago Mirazzo marcó los desafíos para la región y el mundo.Por su parte, América Latina "vemos una subida de marea que se acompaña con número de casos, pero que no se refleja en los niveles de hospitalización y fallecimientos asociados con COVID-19", agregó."Veremos nuevos sublinajes con esta nueva capacidad; han evolucionado hacia no tanto transmitirse mejor, sino a lograr evadir la respuesta inmune. Entonces tienen mayor capacidad de reinfección, pero a su vez no se refleja en la gravedad del cuadro", dijo Mirazzo ante la posibilidad de nuevas variantes del virus.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

