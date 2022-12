https://sputniknews.lat/20221227/whoopi-goldberg-asegura-que-los-nazis-no-mataban-a-los-judios-por-racistas--1134003217.html

Whoopi Goldberg asegura que los nazis no mataban a los judíos por racistas

Aunque hace meses ya se había involucrado en una polémica similar, la protagonista de Una monja de cuidado volvió a opinar sobre el exterminio sistemático de millones de judíos a manos del régimen nazi de Adolf Hitler. Esta vez, en una entrevista con el medio británico The Times, Whoopi Goldberg aseguró que el Holocausto no estuvo motivado por impulsos racistas. La actriz de 67 años fue inmediatamente replicada por la entrevistadora, quien le recordó que, en el Tercer Reich, sí existía una denominación de razas que eran consideradas inferiores a la supuesta raza aria a la que, decía Hitler, pertenecían los alemanes. Sin embargo, Goldberg respondió: "los nazis veían a los judíos como una raza, sí, pero esa era la visión del asesino, ¿no? El opresor que te dice lo que eres. ¿Por qué creerles? Son nazis. ¿Por qué creer lo que dicen?". La actriz también sugirió que el racismo es mucho más visible en la comunidad afrodescendiente, ya que "no se puede distinguir a un judío en la calle". En cambio, "podrías encontrarme a mí, a ellos no", agregó. En ese sentido, dijo, las personas negras tienen mayores obstáculos para librarse de las actitudes discriminatorias o racistas, ya que, para ellas, resulta más complicado esconderse. Goldberg ya había emitido opiniones similares a principios de este año e incluso la cadena televisiva ABC la suspendió por un par de semanas como castigo "para reflexionar y aprender sobre el impacto de sus comentarios". El Holocausto fue uno de los episodios más trágicos en la historia de la humanidad. Consistió en la persecución de los judíos por parte de la Alemania nazi. Ese proceso se volvió cada vez más radical entre 1933 y 1945, hasta provocar el asesinato en masa de seis millones de judíos, según información del Museo del Holocausto de Estados Unidos.El Tercer Reich de Hitler diseñó un sistema de exterminio que no solo fue antisemita, ya que también persiguió a gitanos, negros, comunistas, musulmanes y todos aquellos grupos que el régimen nacionalsocialista alemán consideraba como enemigos.

