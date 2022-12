https://sputniknews.lat/20221228/bolivia-y-chile-ante-la-chance-de-iniciar-nueva-etapa-bilateral-en-2023-1134064923.html

Bolivia y Chile, ante la chance de iniciar nueva etapa bilateral en 2023

SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — El histórico fallo este año sobre el diferendo entre Bolivia y Chile por las fronterizas aguas del Silala, que llamó a las... 28.12.2022, Sputnik Mundo

américa latina

bolivia

chile

📰 los eventos que marcaron el 2022 y lo que depara el 2023 en américa latina

"Hay una nueva hoja de ruta entre Chile y Bolivia, eso es muy importante, porque se excluye el tema marítimo y el río Silala. Ya no hay nada pendiente, ya fueron resueltos por la CIJ (Corte Internacional de Justicia)", afirmó el profesor de la Facultad de Relaciones Exteriores de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Saúl Paniagua. Durante años, La Paz insistió en que las aguas en realidad se originaban en manantiales bolivianos, y por tanto no constituían un río internacional, por lo cual exigía una compensación a Santiago por su utilización. Pero el 1 de diciembre, la CIJ, con sede en La Haya, reconoció que el Silala es un río internacional y por tanto las partes han de hacer uso de él de manera equitativa y razonable. Bolivia y Chile no mantienen relaciones diplomáticas plenas desde 1978, cuando el exdictador boliviano Hugo Bánzer Suarez (1971-1978) rompió relaciones con su homólogo Augusto Pinochet (1974-1990), después del hito que significó el Abrazo de Charaña, que ideó un corredor para que Bolivia pueda acceder al océano Pacífico, pero no prosperó. En la actualidad, los contactos entre Santiago y La Paz solo se dan a nivel de cónsules generales. El reclamo marítimo boliviano es el diferendo sin solución más antiguo de Sudamérica y data del siglo XIX, cuando en 1879 Chile privó a Bolivia de su acceso soberano al océano Pacífico en una guerra. Posteriormente, con la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1904, Bolivia quedó enclaustrada en el centro de Sudamérica. En 2018, la CIJ determinó que Chile no tiene la obligación de negociar una salida soberana para Bolivia al Pacífico, rechazando así la demanda presentada por La Paz en 2013. En ese sentido, sostuvo, el Gobierno de Luis Arce debe priorizar el comercio por puertos del Pacífico, por Chile y Perú, y además, habilitar Puerto Busch, sobre la hidrovía Paraguay-Paraná para salir al Océano Atlántico y llegar a mercados de Europa. Consultado sobre cómo se debe abordar la situación, cuando autoridades diplomáticas bolivianas insisten en tocar el tema marítimo, al momento de iniciar el diálogo, respondió: "Es un tema constitucional, no hay una renuncia. Simplemente que no se tocará el tema. Lo que tiene que hacer Bolivia es constituirse en un país necesario (para Chile), en un país imprescindible como exportador. Entonces, así el país logrará abrir espacios de comercio". Caso SilalaLas aguas del Silala nacen en el departamento boliviano de Potosí (suroeste) y parte de sus aguas corren al lado chileno. Ayudan en el desarrollo de la ciudad desértica de Antofagasta, donde el 37 por ciento son usadas para consumo humano y el resto para uso industrial, según la agente chilena ante La Haya, Ximena Fuentes. En el lado boliviano, actualmente no se realiza ningún aprovechamiento del agua, pese a que años atrás se intentó implementar proyectos piscícolas y embotelladores de agua sin éxito. La CIJ determinó que el Silala se trata de un río internacional, cuyo aprovechamiento se rige por la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación (1997), que establece equidad para ambas naciones. Además, Chile no está en la obligación de compensar por el uso del agua que hizo en el pasado, con ayuda de canalización artificial, y que Bolivia tiene soberanía sobre esas obras de ingeniería hidráulica. Temas urgentesFrancisco Javier Solares, exprofesor de la Academia de Altos Estudios Nacionales de las Fuerzas Armadas de Bolivia, coincidió con Paniagua en el criterio de pasar página en los temas ya resueltos en la CIJ como el Silala y el reclamo marítimo, y avanzar con la discusión de otros asuntos actuales como la inmigración y el crimen transfronterizo. Consideró que hay cuestiones como el comercio exterior que requieren un tratamiento urgente, porque aún no hay soluciones concretas cuando se presenta, por ejemplo, alguna situación que impide la normal salida de las exportaciones bolivianas por puertos chilenos. "El otro tema es la seguridad del Estado. Por ejemplo, el contrabando, la migración transfronteriza de personas que representan un peligro para la seguridad de Bolivia, como carteles del narcotrafico o redes de trata de personas", alertó. Considera urgente que Bolivia dé señales de confianza y sentarse a dialogar con Chile sobre los resultados en los tribunales internacionales y construir una agenda en común.

bolivia

chile

Diego Jaramillo

Diego Jaramillo

