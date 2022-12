https://sputniknews.lat/20221228/caso-alex-saab-por-que-eeuu-pone-en-riesgo-a-sus-propios-diplomaticos-1134037436.html

Caso Alex Saab: ¿por qué EEUU pone en riesgo a sus propios diplomáticos?

Caso Alex Saab: ¿por qué EEUU pone en riesgo a sus propios diplomáticos?

El derecho internacional "está herido" por la decisión de Estados Unidos de no reconocer la inmunidad diplomática de Alex Saab como enviado especial de... 28.12.2022, Sputnik Mundo

Al no reconocer la inmunidad diplomática de Alex Saab, EEUU está poniendo en riesgo a sus propios diplomáticos, dijo a Sputnik la abogada y analista venezolana Laila Tajeldine, que sigue de cerca el caso del diplomático al servicio del Gobierno venezolano que está siendo enjuiciado en una corte del estado de Florida.Tajeldine consideró que, al no reconocer la inmunidad diplomática que Saab tiene como enviado especial de Venezuela, "Estados Unidos está violando la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que establece la protección incluso de los enviados especiales".En efecto, la experta recordó que Saab era un enviado especial designado por el Gobierno de Nicolás Maduro para realizar negociaciones para conseguir alimentos y medicinas en el marco del bloqueo comercial impuesto contra Venezuela. En junio de 2020, Saab había sido enviado por Venezuela hacia Irán, que aceptaba su llegada y su estatus diplomático. Sin embargo, fue detenido por órdenes de Washington cuando hacía escala en Cabo Verde.Además, subrayó que la inmunidad de Saab como diplomático no tiene que ver con si Washington reconoce o no al Gobierno venezolano. "Eso es una barrabasada porque la condición de diplomático no responde a si un Gobierno reconozca o no a otro; la determina el nombramiento que se hace en un país emisor y la aceptación del país receptor", puntualizó, indicando que el acuerdo entre Venezuela e Irán para enviar a Saab es suficiente para reconocer su calidad de enviado especial entre ambos países.Tajeldine remarcó que las leyes internacionales que protegen a los diplomáticos "son milenarias" y su violación por parte del país norteamericano hace que "el derecho internacional esté herido".Según la experta, con esta nueva postura de su sistema judicial, Estados Unidos "deja en claro que no es pecado detener y colocar en prisión a enviados especiales". Paradójicamente, el escenario podría ser particularmente peligroso para el propio servicio exterior estadounidense, que "ha regado el mundo de enviados especiales", recordó la analista.En ese sentido, Tajeldine subrayó que al desconocer la protección de los diplomáticos, Washington también "vulnera la seguridad de sus propios diplomáticos".Según la experta en derecho, ahora "cualquier país que tenga enemistad con Estados Unidos" podría detener a alguno de los enviados de Washington. "Las propias instituciones estadounidenses son las que han puesto en peligro a los diplomáticos en el mundo", apuntó.

