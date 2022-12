https://sputniknews.lat/20221228/como-afectara-a-america-latina-el-gasto-militar-record-de-eeuu-1134057062.html

Cómo afectará a América Latina el gasto militar récord de EEUU

Isabela Gama, especialista en teoría de seguridad y relaciones internacionales y BRICS e investigadora posdoctoral de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército (ECEME), y Joao Cláudio Pitillo, profesor de Historia y miembro del Núcleo de Estudios de las Américas (Nucleas) de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), analizaron para Sputnik las posibles ramificaciones del nuevo presupuesto de defensa estadounidense para América Latina.La influencia china en América Latina atrae la atención de EEUUSobre la posibilidad de que América Latina entre en el radar del Pentágono debido a la mayor influencia de China, Gama explicó que durante un tiempo la región no fue una de las principales preocupaciones de Washington. Añadió que esto se debió a que "otras regiones más inestables empezaron a carecer de más recursos y atención por parte de Estados Unidos".La experta notó que la atención estadounidense ha vuelto a la región tras el aumento de la influencia china, sin embargo, ahora EEUU no puede utilizar una supuesta inestabilidad política como pretexto para imponer su presencia, como ha ocurrido en el pasado.La analista enfatizó que con los avances de Moscú y Pekín en otros territorios, Washington necesitaba mantener su presencia más firme en ciertas regiones. En el caso de Rusia y Ucrania se trata también de la necesidad de no dejar que Europa se desmorone, ya que este conflicto está drenando recursos de Europa, añadió.La analista también descartó un posible intento de Washington de debilitar a los BRICS, ya que sería una maniobra demasiado compleja, aunque existe la posibilidad de que EEUU intente aumentar su presencia en América Latina reforzando la instalación de bases militares en la región.En cuanto a la posibilidad de que el ascenso de los gobiernos de izquierda en América Latina sirva de acicate para que Washington intente retomar su liderazgo político en la región, Gama señaló que "ya no estamos en la Guerra Fría"."No es el aspecto político el que estimula a EEUU a recuperar protagonismo en América Latina, sino la presencia de China, como ocurre en otras regiones del mundo donde Washington está perdiendo su influencia", concluyó la experta. La continuación de la Guerra FríaPitillo, a su vez, cree que Washington intenta aumentar las tensiones con Rusia y China, creando un "ambiente belicista". En cuanto a América Latina, EEUU sigue implementando una política impositiva hacia la región, detalló.El analista cree que la presencia del capital chino en América Latina tiene principalmente intereses comerciales y Estados Unidos no puede competir con China en la región, ya que los chinos ofrecen condiciones más favorables en las asociaciones con los países de la región.Aunque Pitillo advirtió que la reelección de Luiz Inacio Lula da Silva como presidente de Brasil pone en alerta a Washington debido a las políticas de integración regional latinoamericana.

