https://sputniknews.lat/20221228/como-termina-el-2022-para-los-presidenciables-de-morena-y-por-que-la-oposicion-sigue-sin-candidato-1134041902.html

Cómo termina el 2022 para los presidenciables de Morena y por qué la oposición sigue sin candidato

Cómo termina el 2022 para los presidenciables de Morena y por qué la oposición sigue sin candidato

La silueta de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aparece en pancartas a lo largo de todo México, aunque la propia política de 60... 28.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-28T19:57+0000

2022-12-28T19:57+0000

2022-12-28T19:57+0000

américa latina

méxico

política

morena

claudia sheinbaum

elecciones presidenciales en méxico (2024)

💬 opinión y análisis

📰 los eventos que marcaron el 2022 y lo que depara el 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/1c/1134042264_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_62b93fd4a0394336298140e2525df235.jpg

Pese a ello, y a lo largo de 2022, Sheinbaum Pardo ha dejado claro que busca suceder el proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando este entregue el poder en el 2024.Sin importar los tiempos electorales, sin mediar en las críticas de la oposición política mexicana, Claudia Sheinbaum participa en eventos de toda índole alrededor del país, mientras que la oposición no logra contrarrestar esta exposición con una figura política en donde converjan todas las fuerzas opositoras del país.Al menos eso revelan las encuestas que se realizaron en los últimos 12 meses. De acuerdo con una encuesta de Massive Caller publicada a finales de diciembre, Claudia Sheinbaum se mantiene como la favorita para ser la candidata presidencial, mientras que figuras como Ricardo Anaya, excandidato presidencial que huyó del país ante la amenaza de ser investigado y detenido por corrupción, se mantiene como el personaje más fuerte, sin que las preferencias que obtiene se comparen con las de la jefa de Gobierno.Incluso, personajes más polémicos y menos mediáticos como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, parecen representar una alternativa más sólida que personajes como Anaya Cortés, Enrique de la Madrid, Santiago Creel y Lilly Téllez.La oposición aún no se recuperaEn entrevista para Sputnik, el doctor Marco Arrellano Toledo, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), opina que "la oposición quedó muy debilitada de la elección de 2018", y hasta el momento "no ha podido consolidar alianzas, un proyecto común" que permita confrontar al obradorismo.A esto se le suma "una sucesión adelantada, inédita en un neopresidencialismo fuerte", que descolocó a las fuerzas opositoras y les obligó a acelerar el proceso de elección de un precandidato que pueda confrontar a quienes aspiran a la Presidencia por parte de Morena y que se mantienen en la escena pública por sus cargos: Claudia Sheinbaum, al frente de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, como canciller de México, y Adán Augusto López, como secretario de Gobernación.En este contexto, la sucesión adelantada también le sirve a López Obrador para "medir el pulso de cómo está el pueblo", pese al desgaste que enfrentan los precandidatos morenistas al estar sometidos a un escrutinio público más severo y con críticas relacionadas con el descuido de sus funciones.Sin embargo, y a pesar de las críticas por la sucesión adelantada, la capacidad de movilización de Morena, la aceptación que mantiene López Obrador (del 55% según un sondeo de noviembre de El Financiero) y la forma en que dinamita los acuerdos y alianzas en la oposición, llevan a concluir que en 2024 será una elección de Estado que ganará Morena sin importar el candidato.Parte del músculo político que tiene López Obrador para 2024 se reflejó en la llamada Marcha del Pueblo, el pasado 27 de noviembre, en la que, según cifras oficiales, se congregaron más de un millón de personas. Antes, en abril, y tras el llamado del mandatario, más de 17 millones de personas participaron en la consulta de revocación de mandato a favor de la permanencia del presidente, aunque el resultado no fue vinculante.En tanto, la fragilidad de la unión opositora quedó en evidencia cuando se votó la reforma eléctrica y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, cambió la postura del tricolor tras la difusión de varios mensajes filtrados en los que se exponen presuntos actos de lavado de dinero.Otro problema para la oposición es que partidos como Movimiento Ciudadano (MC), una fuerza política que ha marcado su distancia de partidos como el PRI, PAN y PRD, logran mayor simpatía entre la población porque no han sido blancos de la narrativa oficial.Según la reciente encuesta de Massive Caller, figuras de MC como Samuel García, gobernador de Nuevo León; Luis Donaldo Colosio, alcalde Monterrey, y hasta Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, obtienen mejores resultados en las encuestas pese a sus escándalos relacionados directamente con su gestión como funcionarios públicos.No obstante, pese a ello, el doctor Marco Arellano considera que estas figuras "tampoco alcanzan a despegar", ya que "no tienen la capacidad ni el proyecto político" para posicionar como una verdadera opción para 2024.Una elección de mujeresUna de las grandes ausentes en la reciente encuesta de Massive Caller es la senadora Lilly Téllez, una experiodista que abandonó Morena en 2020 acusando al movimiento de haber traicionado los principios que presumió en la campaña. Ante la posibilidad de que México tenga a su primera presidenta, la postulación de Téllez parece una apuesta más segura para el PAN, partido al que ahora representa en la Cámara Alta y que la ha abanderado como una posible candidata presidencial.Sin embargo, el "perfil revanchista, estridente" de la legisladora no conecta con la ciudadanía "porque se siente fingido, táctico", pese a que se viven tiempos donde se capitaliza mejor la espectacularización de la política, según el profesor Marco Arellano."Su estridencia y la espectacularización de su perfil no ha tenido una aceptación en la ciudadanía, por diversas, razones, pero fundamentalmente porque se ve forzado", opina Arellano Toledo, quien califica a Lilly Téllez como "una legisladora que grita, pero no legisla".Otras figuras políticas como las senadoras del PRI Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes, también han hecho públicas sus pretensiones políticas, pero no han logrado concretar suficiente eco debido a su pasado político y porque no han ocupado un puesto público relevante en los últimos años.Pese a ello, el doctor Marco Arellano estima que será una contienda electoral entre mujeres, o al menos, entre dos mujeres y un hombre, ya que, si bien aún existen brechas de género, en materia de paridad se han logrado avances.Tras las elecciones intermedias de 2021, por primera vez en la historia, el Congreso de la Unión tiene el mismo número de legisladores que de legisladoras (250 diputadas y 64 senadoras); nueve mujeres son gobernadoras, y ocho ejercen como secretarias de Estado (42,10%), según datos del Instituto de las Mujeres (Inmujeres).Las opciones de la oposiciónEl especialista estima que la oposición tiene dos opciones. La primera es capitalizar un evento que "sacuda al país" y verdaderamente afecte la popularidad de López Obrador. Hasta ahora el ejemplo más icónico fue la marcha del 13 de noviembre convocada en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), que, pese a su convocatoria, no logró cambiar la percepción de la ciudadanía sobre el gobierno federal y "no hay un fenómeno político que evidencia que el presidente está fallando", a pesar de que sí está cometiendo errores.Otra opción es que "la oposición se fortalezca de una ruptura de Morena" derivada de la elección de Claudia Sheinbaum como candidata. En este caso, Marcelo Ebrard es la mejor figura para representar "un eje articulador de la oposición que involucraría también a una clase media que sí está descontenta por cómo ha gobernado el presidente".En este escenario, Arellano Toledo considera que "la ruta de la oposición no es competir en una elección que de por sí ya tiene pérdida", sino apostar por fortalecer sus bases distritales y ganar la mayor cantidad de diputaciones uninominales en la elección de 2024, lo que le permitiría contrarrestar el poder presidencial desde el Poder Legislativo.

https://sputniknews.lat/20211124/esta-listo-mexico-para-una-mujer-presidenta-1118614646.html

https://sputniknews.lat/20221118/una-encuesta-posiciona-a-sheinbaum-como-la-favorita-presidencial-de-mexico-para-2024-1132574057.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Mariano Yberry https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

méxico, política, morena, claudia sheinbaum, elecciones presidenciales en méxico (2024), 💬 opinión y análisis, 📰 los eventos que marcaron el 2022 y lo que depara el 2023