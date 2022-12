https://sputniknews.lat/20221228/con-la-destitucion-de-castillo-sacaron-a-peru-del-proceso-de-integracion-regional-1134036712.html

Con la destitución de Castillo "sacaron a Perú del proceso de integración regional"

Con la destitución de Castillo "sacaron a Perú del proceso de integración regional"

Analistas consultados por Sputnik evaluaron cuál fue el contexto que rodeó lo que consideraron un "golpe de Estado" contra el expresidente Pedro Castillo... 28.12.2022, Sputnik Mundo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estuvo en Perú para preparar una visita de trabajo que realizará en enero de 2023. El organismo solicitó que se investigue y sancione a quienes causaron la muerte de al menos 28 personas durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.El sociólogo Martín Guerra contó a Sputnik que durante su estadía en Perú los integrantes de la Comisión se entrevistaron con líderes políticos de todos los partidos. También se informaron sobre la matanza de decenas de ciudadanos en todo el país.Guerra destacó que los medios de comunicación locales "no han hecho eco a estas conclusiones preliminares de la CIDH. Tampoco han difundido para nada la visita".En este sentido, consideró que "hay una gran desinformación en las grandes cadenas noticiosas. Estamos en el oscurantismo. No se informan ni las críticas ni la censura que recibe el Gobierno de Boluarte en otras partes del mundo".Y explicó que solamente se pueden acceder a algunas declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; o de Colombia, Gustavo Petro, que circulan por las redes sociales.Detrás del golpeGuerra analizó en perspectiva el contexto en el cual Castillo quedó fuera de la presidencia y preso. Más allá de las intrigas congresales para obtener los votos de la vacancia, o de la legalidad del asunto, se refirió "al entramado complejo sociohistórico-económico" que fogonea a la actual crisis peruana.Guerra explicó que en noviembre pasado se tenían que revisar contratos de seis empresas privadas mineras y de explotación de hidrocarburos. Castillo evaluaba quitarles las concesiones por sus abultadas deudas tributarias.Pero "después del golpe se les ha dado su buena pro [licencia para realizar un proyecto de inversión pública] por 10 años más, sin revisar nada de las condiciones de esos contratos nefastos para pueblo peruano, porque no gana nada pero las empresas sí".Guerra insistió con el rol de los medios: "Hay prensa concentrada en torno al grupo de El Comercio [el principal diario peruano] que posee el 80% de la prensa escrita. El 93% de la publicidad se concentra solo en El Comercio".Según el analista, el expresidente Pedro Castillo se ganó un enemigo "al no darle ni un sol [moneda peruana] de la propaganda y publicidad del Estado a la prensa escrita ni televisiva. Y ellos viven de esos recursos, los cuales no necesitarían si fueran medios exitosos que tienen aceptación de la población".Por ello, "una de las primeras decisiones del Gobierno golpista fue darles una partida de 1.800 millones de soles [471 millones de dólares] a grupos de concentración mediática. Por eso a Boluarte la aceptaron como presidenta y la entrevistaron complacientemente. Son voceros de este Gobierno".El contexto regionalSegún Guerra, en análisis de la crisis política peruana no puede quedar de lado el hecho de que la mayoría de los países de América Latina están eligiendo democráticamente a presidentes de izquierda o progresistas.El sociólogo destacó la cercanía de la presidenta Boluarte con la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, exagente de la CIA (central de inteligencia de su país): "Ella es experta en secesionismo, en cambiar de orientación ideológica a los gobiernos, como ya lo hizo en Ucrania como agente de la CIA".Para Guerra, el accionar represivo de las Fuerzas Armadas y la Policía, así como la persecución a dirigentes sociales, imposibilita que la población pueda enfrentar al Gobierno de Boluarte de manera coordinada."Se resiste en [las regiones de] la Costa, la Sierra y la Selva, pero de manera no coordinada y espontánea. Y así la resistencia termina en fracaso. Ellos [el Gobierno] juegan a que no se active la relación orgánica entre sectores en lucha", opinó el también integrante de la dirección de Izquierda Socialista.La garra del halcónJaime Vidal es teniente gobernador (autoridad política) de la Subprefectura del distrito San Martín de Porres, el segundo más habitado de Lima. Consideró que tras el "golpe" a Castillo "está la garra del halcón norteamericano. Es una trama urdida desde la Embajada de EEUU en Perú", de la cual también habría sido parte el ex ministro de Defensa de Castillo, el general [retirado] Emilio Bobbio."Un día antes de iniciarse todo este conflicto, Bobbio fue a la Embajada norteamericana. No creo que haya ido a hablar del Mundial de Fútbol o del clima. Fue a afinar detalles para que sea exitoso el golpe de Estado", dijo Vidal a Sputnik.Y agregó: "Los pueblos siguen en lucha. Solamente se dio una tregua por las fiestas, pero en todas las regiones nadie se rinde. Vamos a enfrentar a la usurpadora [Boluarte], que trae sus tácticas de guerra yanqui para manipular y manosear la voluntad del pueblo peruano".

