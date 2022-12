https://sputniknews.lat/20221228/fernandez-critica-a-la-corte-suprema-por-su-fallo-a-favor-de-la-ciudad-de-buenos-aires-1134041441.html

Fernández critica a la Corte Suprema por su fallo a favor de la ciudad de Buenos Aires

Fernández critica a la Corte Suprema por su fallo a favor de la ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires (Sputnik) — La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, cuestionó a la Corte Suprema por emitir una medida cautelar que aumenta el porcentaje... 28.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-28T00:23+0000

2022-12-28T00:23+0000

2022-12-28T00:23+0000

américa latina

argentina

cristina fernández de kirchner

buenos aires

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0b/05/1132167482_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2824cda121230c8569d084ed6c18a27e.jpg

En el marco de la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona, Fernández recordó que su predecesor, Mauricio Macri (2015-2019), "modificó por un decreto simple" el porcentaje de impuestos que le tocaba a la ciudad de Buenos Aires, de manera que "lo que le quitó de esa porción que va a las provincias se lo dio a la ciudad de Buenos Aires"El actual presidente, Alberto Fernández, emitió otro decreto simple que redujo un punto porcentual los denominados fondos coparticipables que debía transferir a la capital argentina, lo cual fue refrendado por el Congreso al sancionar la ley 27.606 en diciembre de 2020.En virtud de esa normativa, se fijó en 2,32% la participación de la ciudad en los impuestos que administra el Estado."Hubo una ley que consagró ese decreto y esa nueva distribución del ingreso. Sin embargo, la Corte hizo caso omiso a esa ley", cuestionó Cristina Fernández, acompañada del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.En su medida cautelar, dictada el 27 de diciembre por unanimidad, la Corte Suprema de Argentina ordenó al Gobierno nacional que se abstuviera de aplicar la ley 27.606.Al respecto, la vicepresidenta argentina reprobó que se suspendiera esa ley cuando "el Poder Judicial solo puede declararla inconstitucional y no aplicarla".Proscrita, no autoexcluidaEn otro tramo de su discurso, Cristina Fernández aludió a la sentencia judicial que la condenó a seis años de cárcel y la inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, un fallo que todavía puede apelar ante dos instancias judiciales.Al respecto, la vicepresidenta señaló que, en su decisión de no presentarse a las elecciones generales del año que viene, no hay "ni renunciamiento ni autoexclusión, hay proscripción".Esta es la primera aparición pública de la exmandataria desde que anunciara su renuncia a competir en los comicios de 2023.

https://sputniknews.lat/20221226/buenos-aires-vs-las-provincias-el-conflicto-que-ha-marcado-la-historia-argentina-1133986556.html

argentina

buenos aires

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, cristina fernández de kirchner, buenos aires, política