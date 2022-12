Moscú afirma que EEUU no enviará a Ucrania especialistas en sistemas antiaéreos Patriot

"Les preguntamos a los estadounidenses, a través de los canales que aún tiene nuestra embajada, si la decisión de trasladar la batería Patriot, dada la dificultad de su uso, significa que allí [en Ucrania] estarán especialistas estadounidenses. Nos explicaron bastante extensamente que esto no estaba planeado, ya que los estadounidenses no quieren y no van a luchar directamente contra Rusia", afirmó Lavrov en declaraciones al Canal Uno de televisión rusa.