Un convento en Argentina se convierte en el centro de escándalos y denuncias

Un convento en Argentina se convierte en el centro de escándalos y denuncias

Dos monjas de la ciudad argentina de Salta denunciaron a las autoridades de su convento por privación de libertad luego de que no les permitieran abandonar el... 28.12.2022

El Ministerio Público de Salta (norte) investiga al convento San Bernardo de las Carmelitas Descalzas tras recibir una denuncia contra las autoridades de la orden por no permitir que una religiosa, que alegaba motivos de salud física y mental, dejara el claustro.La religiosa fue liberada después de que la Fiscalía decidiera intervenir y allanar el convento luego de que la hermana de la monja denunciara lo ocurrido. A continuación, salió a la luz un caso similar con otra monja del convento, quien también sufría problemas de salud y tampoco se le permitía salir del convento.Por su parte, Eduardo Romani, abogado del arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello, aseguró que se presentará como querellante para que se investigue lo que está ocurriendo en el convento, consigna Página 12.Según Romani, "ante el pedido de retirarse de las hermanas debe regir el 'principio de libertad absoluta' porque una monja ingresa por voluntad al convento y se puede retirar de la misma manera".Para abandonar el claustro se debe comunicar el motivo al arzobispo, quien emite un decreto "y se acaba la historia". Según Romani, una de las religiosas había hecho varios pedidos que no llegaron al obispado.Asimismo, el abogado manifestó el interés del Arzobispado en que se investigue a María Livia Galeano, conocida como la vidente de la Virgen del Cerro, y a su marido, Carlos Obeid, que se desempeña como administrador laico del Convento.'La vidente de la Virgen del Cerro'Con el caso de las monjas privadas de libertad en el convento, resurgió el conflicto entre el arzobispado y "los animadores de la adoración a la Virgen del Cerro". El sacerdote salteño Óscar Ossola declaró a los medios locales que la situación de las religiosas "tiene que ver 100% con María Livia y su esposo".María Livia Galliano asegurá que en 1990 la Virgen del Cerro Salta le habló. Desde entonces se formó un verdadero culto a su alrededor enmarcado en la estructura de una fundación sin fines de lucro, que Galliano dirige junto con su marido, al alero del convento San Bernardo.Galliano dice que la Virgen del Cerro le dicta mensajes destinados a las monjas del convento. El Arzobispado provincial denuncia la situación y "rechaza que las monjas integren la fundación [...] que gestiona los temas vinculados a la devoción de la Virgen del Cerro, que la Iglesia no reconoce", informa La Nación.El presbítero Ossola sostuvo que un enviado del Vaticano le pidió a las Carmelitas Descalzas "no mezclarse en las actividades de una obra de laicos que ni siquiera era obra de la Iglesia, sino de una fundación"."Se les pide que no haya personas externas al convento irrumpiendo en la vida comunitaria y creo que acá tristemente queda en evidencia eso", insistió Ossola a Página 12. Por su parte la denuncia sobre la privación de libertad de las monjas indica que Galliano se encontraba dentro del convento.El cura afirmó que la Iglesia católica y el arzobispado de la provincia de Salta no tienen nada que ver con la situación que vivieron las carmelitas. Aseguró que la superiora del convento "será quien tenga que dar las explicaciones no solo ante las autoridades religiosas, sino ante la justicia local porque hablar de privación ilegítima de la libertad es un tema muy grueso y desgraciado".Violencia de géneroLa causa de las monjas privadas de su libertad por parte de la congregación y el vínculo que podría tener con la llamada vidente no fue el único tema por el cual la Orden de las Carmelitas Descalzas de Salta ha suscitado la intervención de la justicia ordinaria y de la canónica.En abril de 2022, el arzobispo Cargnello fue denunciado por violencia de género por las monjas del claustro ante la justicia ordinaria y le fueron impuestas medidas cautelares de alejamiento perimetral.Las demandantes, agrupadas en la denuncia de la priora, máxima autoridad del claustro, relatan el "hostigamiento" de Cargnello y describen que les ha provocado un "enorme sufrimiento y daño" desde 1999.La abogada de las denunciantes consideró que la decisión de realizar la denuncia judicial responde a la necesidad de "asegurar que el trato del señor arzobispo sea en condiciones de dignidad y respeto", consignó La Nación.Tras la denuncia de las carmelitas, el Vaticano envió al abogado canónico español Javier Belda Iniesta para que mediara entre las religiosas del Convento San Bernardo y el arzobispo. Las partes llegaron a un acuerdo el 27 de agosto, por lo cual se esperaba el cierre de la causa judicial, pero las carmelitas desconocieron el acuerdo, aseguró abogado de Cargnello, Eduardo Romani.

