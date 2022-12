https://sputniknews.lat/20221229/guerra-fria-20-que-esta-en-juego-entre-eeuu-y-china-por-el-indo-pacifico-1134136526.html

Guerra Fría 2.0: qué está en juego entre EEUU y China por el Indo-Pacífico

Estados Unidos ha intentado aislar a China política y económicamente, y actúa en la región Indo-Pacífica enarbolando sus banderas militares en ejercicios... 29.12.2022, Sputnik Mundo

¿Qué indica la actividad estadounidenses en la región?Lo que está en juego en este intento de Estados Unidos de aislar a Pekín en la región es la transición sistémica, sostuvo a Sputnik doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Diego Pautasso.El experto señaló que la política estadounidense de contención de China es el núcleo de la rivalidad sino-estadounidense que, a su vez, es el núcleo de la transición de poder en el mundo. Esto tiene ramificaciones tanto para el Indo-Pacífico, como para el sistema internacional en su conjunto.¿Es posible aislar a China en la región?Estados Unidos pretende implementar la misma lógica de la Guerra Fría para contener a China, sin embargo hoy la situación es radicalmente diferente, afirmó Pautasso.El experto agregó que la URSS se limitó en gran medida al bloque, en el que existía una identidad socialista, a diferencia de la China actual, que es el mayor socio comercial de 140 países. La Unión Soviética no pudo proporcionar al sistema desde el punto de vista de la financiación, las relaciones económicas, la creación de iniciativas político-diplomáticas y comerciales que desbordaran su esfera de influencia más allá del bloque estrictamente socialista, mientras que China lo hace a escala mundial, subrayó Pautasso.Washington no tiene nada que ofrecerEl intento de aislar a China de Corea, Japón y otros países de esa región de Asia provocará inestabilidad significativa, cree profesor de Economía de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, Elias Jabbour.En cuanto a la posibilidad de aislar a China en Indo-Pacífico, el experto aseguró que esto es imposible, ya que todos los países de la región dependen de China de alguna manera en el mercado de exportación e importación.Muchas empresas chinas operan en los países como Bangladesh, Vietnam, Laos y otros. Es imposible aislar a Pekín del mundo porque China es el principal socio comercial de 140 países del mundo, por eso es una tarea hercúlea, precisó.

