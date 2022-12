https://sputniknews.lat/20221229/rusia-le-revienta-el-mercado-a-occidente-1134080523.html

Rusia le revienta el mercado a Occidente

Rusia le revienta el mercado a Occidente

No habrá petróleo ruso para todos aquellos que se suban al carro del G7. Así lo ha confirmado el presidente de Rusia, Vladímir Putin, al firmar el decreto que... 29.12.2022, Sputnik Mundo

Yo te aviséLa decisión de Putin es como ir a ver la película del Titanic: uno ya conoce el final, pero igual quiere verla. Y como el Titanic, así se está conduciendo en las turbulentas aguas de las malas decisiones todo el Occidente colectivo, y en particular, Europa.El iceberg se llama Rusia, pero el capitán que lleva el barco comunitario a la destrucción y al naufragio donde muchos quedarán por el camino, se llama EEUU. Y la UE no es más que esos violinistas que lo único que atinan a hacer es a seguir ejecutando las partituras, es decir, el guion, que le compuso Washington.El que avisa, no es traidor. Así de fácil. Así de sintética es la sabiduría popular que extracta grandes realidades y conceptos en una perfecta combinación de un puñado de letras cuyo resultado es letalmente certero.Y así lo había avisado Moscú, cuando el grupo del G7, creyéndose dueño del mundo, decidió que tenía la potestad de ponerle precio a un petróleo que no tiene, y que para más señales es de Rusia. Así, resolvió que desde el pasado 5 de diciembre no pagaría más de 60 dólares por barril del oro negro ruso. Sí, ellos, los líderes occidentales que cada mañana se enjuagan la boca con la pasta del libre mercado y demás milongas.Así las cosas, Putin promulgó el decreto que prohíbe a partir del 1 de febrero de 2023 la venta de petróleo a los países que apliquen el tope a los precios del crudo ruso. Para dejar constancia, la nueva normativa se publicó en el portal oficial de la información jurídica de Rusia.Al mismo tiempo, el texto indica que el mandatario ruso puede otorgar un permiso especial para el suministro de petróleo y productos derivados del petróleo prohibidos por el decreto. El decreto "entra en vigor el 1 de febrero de 2023 y permanecerá vigente hasta el 1 de julio de 2023".Respecto a la actitud del G7 de querer imponer unos precios sobre unas materias primas que no posee, el analista internacional Eduardo Luque ironiza: "Resulta que las leyes del mercado no sirven cuando no me conviene".

