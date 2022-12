https://sputniknews.lat/20221229/salvo-al-mundo-y-dio-una-alternativa-cual-fue-el-papel-de-la-urss-en-la-historia-y-la-actualidad-1134068247.html

"Salvó al mundo y dio una alternativa": cuál fue el papel de la URSS en la historia y la actualidad

El 30 de diciembre se cumple el centenario de la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Varios expertos compartieron con Sputnik sus... 29.12.2022, Sputnik Mundo

Una superpotencia, pero con limitacionesEn 1917 la Revolución rusa puso fin al régimen zarista, que era un sistema muy semicapitalista y agraria con un analfabetismo alto y capitales extranjeros. De hecho, era un país bastante atrasado para inicios del siglo XX, recordó el doctor en Relaciones Internacionales, profesor de la Escuela Superior de Guerra, Alberto Hutschenreuter.El experto señaló que la creación de la URSS llevó a un desarrollo industrial muy intenso dentro de los planes quinquenales. Aunque para muchos el coste fue muy alto en términos de vidas humanas, pero era necesario hacer ese esfuerzo, resaltó. Así, la Unión Soviética se convirtió primero en una potencia como resultado de los drásticos cambios industriales y luego alcanzó el nivel de superpotencia mundial cuando logró expulsar a la Alemania nazi de su territorio, resumió.Hutschenreuter recordó que la Gran Guerra Patria —como llaman en el espacio postsoviético a la lucha de la URSS contra la invasión de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial— fue una guerra por la supervivencia.Al mismo tiempo, el experto notó que el poder de la URSS tenía ciertas limitaciones y la Unión Soviética no fue perfecta.Una vía alternativa, no realizada debido a GorbachovLa Unión Soviética ofreció a la humanidad una vía alternativa de desarrollo, destaca Marcelo Montes, profesor de Relaciones Internacionales, miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales.El experto señaló que la industria cinematográfica de Hollywood ha invisibilizado el papel de la URSS en la derrota del nazismo. Se trata de la gran cantidad de soldados soviéticos de distintas nacionalidades que lucharon juntos contra el nazismo en el frente oriental mientras Occidente esperaba que la Unión Soviética resistiera, añadió.El analista opina que el factor decisivo en el colapso de la URSS fue la gestión de Mijaíl Gorbachov en el poder.El especialista señaló que la OTAN nació en el contexto de la Guerra Fría, ya que hubo una necesidad de "contener" un hipotético avance soviético, pero luego de la llegada de Gorbachov al poder, la organización transatlántica quedó sin un objetivo visible. Además, se hizo la promesa de que Rusia podría incluso convertirse en miembro de la OTAN y Gorbachov actuó "ingenuamente", creyendo en los líderes occidentales, añadió.El país de sacrificiosUnas de las repercusiones más significativas de la existencia de la URSS es que en el mundo no ha logrado imponerse el imperialismo y el poder de las élites globalistas, resaltó doctor en ciencias históricas, profesor titular de la Universidad de La Habana, Oscar Villar Barroso.El experto afirmó que Occidente conspiró para la llegada de los nazis al poder con el objetivo de destruir la URSS con manos ajenas. Esto fue una guerra subsidiaria del capitalismo contra la Unión Soviética, detalló. El analista subrayó que nadie esperaba que la URSS estuviese lista para los inmensos sacrificios en vidas humanas, así como en recursos y el sufrimiento de su pueblo para derrotar el nazismo.

