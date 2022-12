https://sputniknews.lat/20221229/trump-los-intentos-de-censura-del-fbi-sobre-el-hijo-de-biden-son-una-verguenza-indignante-1134090728.html

Trump: los intentos de censura del FBI sobre el hijo de Biden son una "vergüenza indignante"

Los esfuerzos del FBI por bloquear la circulación de una historia sobre la computadora de Hunter Biden antes de las elecciones presidenciales de 2020 fueron...

2022-12-29T02:45+0000

2022-12-29T02:45+0000

2022-12-29T02:45+0000

internacional

eeuu

política

hunter biden

donald trump

joe biden

twitter

elon musk

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0a/1133410158_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bcd41c4c3a99553ee72d6bb832078a0.jpg

Luego de que los Archivos de Twitter revelaran que el FBI trató de censurar un artículo de The New York Post sobre un supuesto escándalo del hijo de Biden, el magnate republicano criticó que los aparatos de seguridad del Estado se dediquen a beneficiar políticamente a determinadas personas y no a hacer las tareas que, por ley, les corresponde. Además, el otra vez aspirante a la Presidencia de Estados Unidos criticó al equipo que investiga a Hunter Biden por proteger su imagen pública, pese a que se trata de un familiar directo de quien hoy ocupa la Casa Blanca. A finales de 2020, The New York Post publicó un reportaje sobre los datos que contenía la computadora personal de Hunter Biden. El medio asegura que tuvo acceso a la información luego de que el hijo del presidente de Estados Unidos abandonó el dispositivo en una tienda de reparación.El contenido destacado fue una serie de correos que habría enviado Hunter Biden a un grupo de empresarios ucranianos del ramo energético para que conocieran a su padre, cuando éste todavía era vicepresidente de Estados Unidos. Además, la computadora también contenía material sexual explícito de Hunter Biden y algunas imágenes en las que aparece presuntamente consumiendo drogas.Trump criticó que, pese a los escándalos que rodean a la Administración Biden, varios líderes demócratas en el Congreso y en otras áreas del Gobierno impulsen un juicio en contra de él por supuestamente haber alentado a tomar violentamente el Capitolio el 6 de enero de 2021, con el objetivo de impedir que Biden asumiera el poder. El 19 de diciembre pasado, el Comité Especial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investigó las causas del asalto al Capitolio instó al Departamento de Justicia a acusar al expresidente republicano de los delitos de conspiración para defraudar al país, declaraciones falsas, incitación y obstrucción de procedimientos oficiales.Los legisladores tomaron esa decisión luego de 18 meses de indagatorias y comparecencias de distintos funcionarios, empresarios, políticos y manifestantes involucrados en los hechos ocurridos el 6 de enero de 2021. Los Archivos de Twitter es una iniciativa de Elon Musk, propietario de la red social desde el 28 de octubre, que tiene como objetivo hacer que la política de la plataforma sea más transparente para los usuarios. Por el momento, los documentos sacaron a la luz varias decisiones controvertidas tomadas por la empresa.

