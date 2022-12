https://sputniknews.lat/20221230/diez-descubrimientos-cientificos-sobre-nuestros-ancestros-alcanzados-en-este-2022-1134199186.html

Diez descubrimientos científicos sobre nuestros ancestros alcanzados en este 2022

La ciencia es un ámbito del conocimiento en constante transformación que sustenta como una de sus premisas centrales la investigación permanente, convencida de... 30.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-30T20:45+0000

2022-12-30T20:45+0000

2022-12-30T20:45+0000

ciencia

homo sapiens

homínidos de denísova

tierra

eurasia

arqueología

Así, el 2022 permitió revelar al menos diez nuevos aspectos sobre el linaje ancestral del homo sapiens y su repartición por la faz de la Tierra.Detalles de la migración africanaPor ejemplo, acerca de la migración de los primeros homínidos desde el territorio africano hacia el resto del mundo, el descubrimiento de una vértebra de 1,5 millones de años de antigüedad en lo que hoy es Israel permitió a la ciencia apuntar a que la migración del ahora llamado continente negro no ocurrió en un solo movimiento, sino en múltiples olas.Antes del hallazgo de la vértebra se tenía la noción de que estos ancestros humanos comenzaron a moverse de África a Eurasia hace al menos 1,8 millones de años, si bien se tiene claro que dejaron el continente al menos hace 270.000 años. Pero el hueso encontrado permite pensar que las migraciones ocurrieron varias veces en distintos momentos del tiempo.Un árbol genealógico común al planetaOtro descubrimiento relevante del 2022 fue el trazado de un árbol genealógico que, con la ayuda de un algoritmo y el análisis de datos genéticos, encontró como punto de partida de su desarrollo nuevamente a África.Los científicos involucrados analizaron miles de secuencias genómicas procedentes de 215 poblaciones distribuidas en todo el planeta.Empezar a andar en dos piesAdemás de esto, la ciencia logró identificar en 2022 el momento en que los ancestros humanos lograron pararse sobre dos pies, un evento definitorio que se alcanzó hace 7 millones de años.Gracias al análisis de un fémur de aquella época, posiblemente el hueso vinculado a la humanidad más antiguo del que se tenga registro, se determinó que su poseedor tanto se subía a árboles como sus pares simiescos, como logró pararse en dos pies.Los orígenes humanos en EuropaLa ciencia logró, también este año que termina, identificar un hueso de mandíbula en el actual territorio de España, que probablemente pertenezca al homínido relacionado con el actual homo sapiens más ancestral de Europa.La pieza encontrada permite identificar un patrón evolutivo en el rostro humano y una mayor cercanía con los actuales seres humanos que con los ancestros primates. La muestra anterior más antigua lograda hasta entonces tiene 1,2 millones de años, mientras que este trozo de mandíbula perteneció a un ser vivo hace unos 1,4 millones de años.Reconfigurar lo conocidoEntre las modificaciones alcanzadas en 2022, según un recuento del espacio informativo Live Science, figura la reubicación temporal de huesos de forma humana que podrían tener 1 millón de años de edad más que la inicialmente calculada.Se trata de un australopithecus originario de la actual Sudáfrica que podría reconfigurar el entendimiento de la evolución humana y preceder al icónico fósil Lucy, nombrado así por una canción de The Beatles que sonaba al momento de su descubrimiento.La importancia del sudeste asiáticoAcerca del hombre de Denísova se sabe que es el homínido extinto más relacionado con los humanos actuales, junto con el Neandertal. Este año se descubrió un diente en el actual Laos, en el sudeste asiático, con unos 164.000 años de antigüedad, lo que amplía la comprensión de la presencia de este hombre de Denísova en territorios antes no considerados.El hombre de Denísova, pues, habitó altitudes bajas del sudeste asiático con humedad y cierta temperatura tibia.La medicina prehistóricaLa ciencia también identificó la amputación médica más antigüa de la historia humana, relativa a la Edad de Piedra en Borneo, también en el sudeste asiático, y probablemente ocurirda hace 31.000 años.Se trata del corte quirúrgico de la pierna de un niño, que le habría permitido prolongar su vida unos diez años.Un muro de hielo entre Eurasia y AméricaAdemás, se identificó una barrera de hielo monumental que dificultó el paso de los homínidos de Eurasia al continente americano. Esto permite pensar que la migración de uno a otro territorio no ocurrió mediante viajes a pie por el Estrecho de Bering, sino probablemente en embarcaciones.Juego de niñosAsí como los niños de ahora, los menores ancestrales también gustaban de retozar entre charcos fangosos, como permitió identificar el hallazgo de 30 huellas de pie de niños pequeños identificadas en marcas mayores dejadas por mamíferos gigantes hoy extintos.Las huellas de niños se ubicaron en el actual territorio de Nuevo México y tienen unos 11.000 años de antigüedad.Una supercarreteraEste 2022 la ciencia también identificó huellas de humanos y animales en un estrecho costero de Inglaterra, descrito por los investigadores como una supercarretera antigua. Las huellas tendrían unos 8.500 años de antigüedad y permiten identificar lobos, jabalíes, linces y grullas.Estas huellas animales probablemente se generaron por las rutas de caza de los homínidos que los perseguían para comerlos.

tierra

eurasia

2022

homo sapiens, homínidos de denísova, tierra, eurasia, arqueología