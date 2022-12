Idolatría, enemistad, reconciliación: así fue la relación entre Pelé y Maradona

https://sputniknews.lat/20221230/idolatria-enemistad-reconciliacion-asi-fue-la-relacion-entre-pele-y-maradona-1134158090.html

Edson Arantes do Nascimento, conocido a lo largo y ancho del orbe simplemente como Pelé, falleció en la tarde del jueves 29 de diciembre de 2022 en la ciudad de Sao Paulo, aquejado de un cáncer de colon desde hacía más de un año.Tricampeón del mundo con la selección brasileña en los mundiales de Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970, y autor de más de 1.000 goles, murió a los 82 años, tras permanecer hospitalizado en tratamiento paliativo desde el último noviembre.Hace un poco más de dos años, O Rei Pelé lamentaba la desaparición física de su más grande rival futbolístico, el argentino Diego Armando Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020.El trato entre ambos futbolistas pasó de la idolatría profesada por Maradona a su ídolo de la infancia a convertirse con el paso del tiempo en una rivalidad áspera, que tuvo incluso episodios bochornosos.Pelé y Maradona se conocieron en Río de Janeiro en 1979, cuando el argentino viajó a Brasil para conocer a su ídolo de la infancia. Maradona debutó profesionalmente en 1976 y Pelé se retiró del fútbol en 1977.En aquella ocasión, el joven Maradona de 18 años definió a Pelé como "un dios" y reconoció el nerviosismo al conocerlo: "Es el más grande de todos los tiempos, me temblaban las piernas".La enemistad comenzó durante el Mundial de España 1982. En aquel torneo Argentina y Maradona no tuvieron su mejor actuación y resultaron eliminados en segunda ronda, justamente ante el Brasil de Zico y Sócrates.Pelé se desempeñaba entonces como comentarista deportivo para la televisión brasileña y, según trascendidos, no escatimó en críticas a Diego Armando Maradona, que no fueron bien recibidas por el argentino. "Habla demasiado, tendría que cerrar la boca. Era mi ídolo como futbolista, pero como comentarista tiene más quilombos que yo en la cabeza", espetó Maradona en 1982.Durante los meses previos al Mundial de México 1986, que vio la consagración del astro argentino, Pelé anunciaba que volvería a vestir la camiseta de la selección brasileña a sus 45 años, en una clara muestra de la creciente rivalidad mediática entre ambos referentes en aquellos años, especialmente alimentada desde el periodismo argentino.Ante lo que Maradona consideró una provocación, respondió que Pelé estaba "más para recibir asistencia psiquiátrica" que para volver a disputar un Mundial de fútbol. El brasileño, que tampoco se guardaba lo que pensaba, respondió: "Me pareció de mal gusto y una falta de respeto que declarara que yo necesitaba asistencia psiquiátrica. Decidí no responderle, pues lo que expresó es cosa de niños y este no es un Mundial juvenil".Tras la consagración de Maradona en México 1986 y durante gran parte de la década de 1990, la enemistad entre ambos referentes alcanzó ribetes mayores, con declaraciones cruzadas que incluían comentarios acusatorios homofóbicos y acusaciones políticas de "marioneta" de Joao Havelange —expresidente de la FIFA—, de parte del argentino para el brasileño.Ya para 1995, Maradona declaró que Pelé lo trató "maravillosamente bien", cuando este lo invitó a jugar por el Santos de Brasil luego de que el argentino cumpliese la sanción por dopaje que arrastraba desde el Mundial de 1994. Tras la invitación, el Pelusa incluso postuló a Pelé como candidato a la presidencia de la FIFA y aseguró que se trataba de un hombre "que respira fútbol".De forma posterior, se reunieron en eventos como el Jugador del Siglo de la FIFA, la ceremonia de premiación a los mejores futbolistas del siglo XX, en diciembre de 2000, en la que Pelé fue elegido por los periodistas, mientras que Maradona por los hinchas.Uno de los momentos cúspides de la reconciliación y el buen trato entre ambos se dio en el recordado programa de televisión La noche del 10, conducido por el argentino. Maradona y Pelé compartieron conversaciones, canciones y cómo no, unos juegos con la pelota.El reencuentro se repetiría años más tarde en el Kremlin, cuando el mandatario ruso Vladímir Putin recibió a ambos referentes del fútbol con motivo de la inauguración del Mundial de Rusia en 2018.Como recordó Pelé en el primer aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, algún día jugarán en el mismo equipo en el cielo.

