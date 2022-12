https://sputniknews.lat/20221230/los-puntos-clave-que-marcaron-la-operacion-militar-especial-rusa-en-2022-1134056229.html

Los puntos clave que marcaron la operación militar especial rusa en 2022

Después de ocho años de incumplimiento de los Acuerdos de Minsk y bombardeos de Donbás por parte de Ucrania, Rusia lanzó una operación militar especial. Aunque... 30.12.2022, Sputnik Mundo

Sputnik te resume los acontecimientos más destacados y decisivos del conflicto ucraniano en 2022.Los objetivos de la operación militar especial rusaEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, compartió los objetivos de la operación militar especial en una sesión plenaria del Club de Debate internacional Valdái en octubre.En respuesta a la pregunta sobre qué le llevó a tomar la decisión de lanzar una operación especial, Putin destacó que ya había dado las razones muchas veces. El mandatario detalló que fueron los planes de la OTAN de expandirse a costa de Ucrania y la negativa de Kiev a cumplir los acuerdos de Minsk. En varias ocasiones el presidente ruso ha declarado que su país lleva ocho años instando a Kiev a dialogar con Donbás, pero las autoridades ucranianas no querían negociar con sus ciudadanos, declarándolos "terroristas". El asunto llegó a su fin después de que Kiev declarara públicamente que no aplicaría los Acuerdos de Minsk.El problema, agregó Putin, es que "en nuestros propios territorios históricos vecinos se creó una anti-Rusia, sometida a un control externo total, intensificada por las fuerzas armadas de los países de la OTAN y repleta de armas". El mandatario anotó que se trata de una amenaza real "no solo para nuestros intereses, sino para la propia existencia de nuestro Estado, su soberanía".Por esta razón, Putin anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos. Uno de los objetivos fundamentales de la operación Putin lo definió como la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.Varias rondas de negociaciones y desescalada rusaEl presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió a Rusia celebrar negociaciones unos días después del inicio de la operación militar especial. El 28 de febrero se celebraron las negociaciones entre Kiev y Moscú en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, señaló entonces que los acuerdos deben corresponder a los intereses de ambas partes. Unos días después, el 3 de marzo empezó la segunda ronda de negociaciones entre los dos países, donde Rusia mostró su bloque de propuestas de tres partes que abordan los aspectos militar-técnico, humanitario-internacional y los aspectos políticos del acuerdo.No obstante, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, después de que los partes lograran los acuerdos preliminares, calificó las negociaciones como "difíciles", ya que la parte ucraniana "cambia constantemente su enfoque". El canciller acusó a EEUU de desear dominar el mundo. Para Washington es un gran beneficio seguir suministrando armamento a Kiev, concluyó.A pesar de todo, representantes de Kiev y de Moscú se encontraron por tercera vez el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul para negociar el plan de la paz. Como resultado, Rusia dio dos pasos hacia la desescalada del conflicto con Ucrania, afirmó Medinski. Además, subrayó que incluyen las partes "militar y política". En particular, Rusia prometió reducir drásticamente las acciones de combate en las zonas de Kiev y Chernígov. Al mismo tiempo, Medinski señaló que las negociaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul fueron constructivas. Sin embargo, en un proyecto del acuerdo de paz aparecieron cláusulas que difieren de las propuestas hechas en Estambul, destacó Lavrov. La línea política de Kiev, continuó, pretende "retrasar e incluso socavar" las negociaciones, desviándose de los acuerdos alcanzados previamente.Hasta ahora las conversaciones de paz entre ambos países no se han reanudado.Zelenski "ha perdido la cabeza" y se niega a negociar una soluciónZelenski exige a Occidente una escalada de la situación en Ucrania en lugar de hacer un llamamiento a la paz, por eso "ha perdido la cabeza", escribió el ex secretario de Estado del Ministerio de Defensa alemán Willy Wimmer en el diario Nachdenkseiten.La falta de voluntad de Zelenski para negociar con Rusia empezó a poner a prueba la paciencia de los líderes europeos, destacó por su parte el diario Politico. Como apuntó el periódico, a diferencia de Europa, EEUU que está "separado por un océano" de las hostilidades en Ucrania, tiene más paciencia, al tiempo que señala que el presidente estadounidense, Joe Biden, ha dicho en repetidas ocasiones que no presionará a Zelenski en lo que respecta a las negociaciones con Rusia. Sin embargo, según asesores anónimos de la Casa Blanca, Biden tendrá que "presionar a los líderes europeos" para que mantengan el rumbo elegido.El mandatario ucraniano, entrevistado por el canal de televisión francés LCI, declaró que oye llamamientos a sostener negociaciones con Rusia, pero no le ve sentido y aclaró que su visión de la paz difiere de la que tiene Moscú.Desde el Kremlin reiteraron que Zelenski sabe que las operaciones de combate podrían terminar incluso mañana, si existiera voluntad. El presidente de Rusia a su vez declaró que su país siempre ha estado abierta a negociar con Ucrania.Los referendos de adhesión a RusiaTras el fracaso de las negociaciones con Ucrania, Rusia continuó la operación y la llevó a cabo paso a paso. Después de ocho años de genocidio por parte de Ucrania, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk anunciaron que celebrarían unos referendos para adherirse a Rusia. Las administraciones provisionales de las provincias ucranianas de Jersón y Zaporiyia también declararon que organizarán plebiscitos similares.Durante los cinco días de la votación, los territorios fueron bombardeados por las FFAA de Ucrania. Aunque la agresión de Kiev trató de impedir que los habitantes de la región participaran en el referendo, las autoridades de los cuatro territorios liberados hicieron todo lo posible para que la población pudiera expresar su punto de vista sobre la adhesión a Rusia.Tras los referendos, en los que el voto favor a la reunificación con Rusia ganó por mayoría abrumadora, el mandatario ruso firmó los acuerdos de incorporación de cuatro nuevas regiones al país.Con la incorporación a Rusia, las repúblicas del Donbás y las regiones de Jersón y Zaporozhie buscan garantizar la seguridad de sus ciudadanos y frenar los ataques que el Gobierno ucraniano lleva a cabo con las armas suministradas por Estados Unidos y otros países de la OTAN.Putin anuncia la movilización parcial para "defender la integridad territorial" de RusiaEn medio del proceso unionista de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, el 21 de septiembre el presidente ruso se dirigió al pueblo de su país.Por eso Putin firmó un decreto para la movilización parcial de los reservistas con el objetivo de defender la soberanía y la integridad territorial del país.Desde el Ministerio de Defensa del país precisaron que serían movilizados 300.000 reservistas, que es el 1% de todos los reservistas de Rusia. Asimismo, más de 15.000 personas se alistaron como voluntarios para combatir del lado de Rusia en Ucrania, reveló un alto cargo del Estado Mayor General. Además de anunciar la movilización parcial y firmar los acuerdos de incorporación de cuatro nuevas regiones, Putin introdujo la ley marcial en estos territorios. El 28 de octubre, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, anunció que la movilización había finalizado y que el objetivo de 300.000 movilizados se había cumplido. Por su parte, el presidente ruso agradeció a todos los que se unieron a las FFAA rusas y destacó que lo más importante en este momento es "el conjunto, el entrenamiento, la cohesión, y todo lo que tiene que ver con que la gente se sienta segura si tiene que participar directamente en operaciones de combate".El sabotaje contra las ramas del gasoducto Nord StreamCasi simultáneamente a la adhesión histórica de nuevos territorios y la movilización parcial, se produjo una escalada gradual del conflicto ucraniano. El 26 de septiembre, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo ruso, informó de una fuga de gas provocada por causas desconocidas en una de las dos tuberías. Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas y el 30 de septiembre desveló la posesión de evidencias que apuntaban a la implicación de determinados países occidentales. Más tarde, Putin calificó este atentado como "acto de terrorismo de Estado". A su vez, Lavrov criticó que ningún país de la UE parezca estar investigando adecuadamente las explosiones.Atentado contra el puente de CrimeaAdemás del ataque a Nord Stream, a principios de octubre se produjo una explosión en el puente de Crimea que dejó tres víctimas mortales. El director del Comité de Investigación de Rusia, Alexandr Bastrikin, comunicó al mandatario ruso que se ha abierto un caso por terrorismo. Agregó que ciudadanos rusos y de terceros países ayudaron a los servicios ucranianos en la organización del ataque.Putin advirtió a Ucrania que si Kiev continúa escalando sus ataques, entonces la respuesta rusa "será más seria" mientras estaba de visita en Samarcanda el pasado 16 de septiembre. Por eso, como respuesta al atentado por parte ucraniana, Rusia realizó ataques masivos con misiles de alta precisión contra la infraestructura vital y los puntos de mando en varias regiones y ciudades ucranianas. Desde el Ministerio de Defensa ruso aseguraron que todos los objetivos fijados en Ucrania fueron destruidos.Más tarde, el presidente ruso confirmó que dio la orden de realizar tales ataques en represalia al atentado en el puente de Crimea. Rusia "no tiene prisa" y promete que cumplirá sus objetivosA pesar de que la operación militar especial lleva más de nueve meses, los funcionarios rusos han declarado en varias ocasiones que no hay ninguna prisa y que Rusia cumplirá todos sus objetivos.Desde el Ministerio de Defensa del país también aseguraron que Rusia tiene previsto continuar su operación militar en Ucrania el año que viene hasta completar todas sus objetivos.Como ha anunciado el mandatario ruso, su país simplemente no tiene otra opción que proteger a sus ciudadanos. Putin señaló que Rusia siempre se esforzó por resolver todas las disputas por medios pacíficos.El jefe de Estado reconoció que el año 2022 pasó con "bastante seguridad" y señaló que la intención de Rusia es poner fin al conflicto en torno a Ucrania cuanto antes. El mandatario otra vez destacó que Rusia cumplirá los objetivos de la operación militar especial.Putin recordó que la "tragedia de Ucrania" no fue instigada por Moscú, sino por los países de Occidente para utilizar el régimen de Kiev contra Rusia. Tras la desintegración de la Unión Soviética (URSS), los adversarios geopolíticos de Kremlin empezaron a "lavar el cerebro" a la población de la antigua URSS, incluida Ucrania, enfatizó el mandatario.

