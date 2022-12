https://sputniknews.lat/20221230/ni-ucrania-ni-taiwan-analistas-revelan-cual-es-la-region-mas-propensa-al-conflicto-belico-en-2023-1134194898.html

Ni Ucrania, ni Taiwán: analistas revelan cuál es la región más propensa al conflicto bélico en 2023

Ni Ucrania, ni Taiwán: analistas revelan cuál es la región más propensa al conflicto bélico en 2023

Los ejercicios militares chinos y la extensión del servicio militar obligatorio en Taiwán no engañan a los expertos entrevistados por Sputnik Brasil, quienes... 30.12.2022

El 2022 estuvo marcado por importantes cambios geopolíticos, que pueden resultar irreversibles. En la última semana del año, noticias como la extensión del servicio militar obligatorio para los residentes de la provincia no redimida de China, Taiwán, encendieron la advertencia de los expertos para 2023.China hizo una elocuente exhibición de poder militar al enviar aeronaves militares a sobrevolar el espacio aéreo de lo que Taiwán considera su zona de defensa, demostrando que está preparada para una eventual escalada en el período de Año Nuevo.El subsecretario de Defensa estadounidense para Asuntos de Seguridad del Indopacífico, Ely Ratner, prometió que la Casa Blanca no dejará a Taipéi sin acceso a armas y recursos para un eventual conflicto con China. Según él, "2023 podría ser un año transformador para la postura de fuerza de EEUU en la región", informó el portal Político.A pesar de la retórica, los esfuerzos de Estados Unidos para "equilibrar" el balance de fuerzas entre Taiwán y China pueden haber llegado demasiado tarde.La Marina de EEUU realiza expediciones regulares en el mar de China Meridional para garantizar la "libertad de navegación" en aguas que considera disputadas ilegítimamente por Pekín. En la última incursión estadounidense en la isla de Nansha, el 29 de noviembre, hubo una comunicación dura entre los comandantes chinos y estadounidenses, según informó CNN.Sin embargo, Trevisan no cree en la inminencia de un conflicto a gran escala en Taiwán, que opondría a China y EEUU.El especialista recuerda que la visita de la presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, a la isla, que se habría realizado en contra de los deseos del Pentágono y del Departamento de Estado, "generó la apertura de un canal de diálogo de alto nivel entre militares estadounidenses y chinos".Conflicto de Ucrania en 2023Para Trevisan, el caso ucraniano también constituye un "conflicto controlado", ya que las Fuerzas Armadas de Rusia, Ucrania y la OTAN estarían en condiciones de analizar el potencial militar de cada fuerza que participa en el conflicto, y así evitar una escalada descontrolada de las hostilidades."Estas señales incitan a Biden a hacer declaraciones sobre la reanudación de las conversaciones", prosiguió.Según él, la decisión de EEUU de enviar misiles Patriot a Ucrania puede no tener el efecto esperado, ya que "estos misiles no pueden hacer nada contra los drones, que son las armas que realmente están marcando la diferencia en el campo de batalla".El regreso de Oriente Medio Considerando la capacidad de control militar de los conflictos en Ucrania y Taiwán, Trevisan sugiere que los conflictos más sensibles se encuentran en Oriente Medio."Al contrario de lo que parece, imágenes como Taiwán y Ucrania están mucho más controladas desde un punto de vista estratégico-militar que imágenes como Yemen y la cuestión iraní en Oriente Medio, que son más impredecibles", dijo.Según el experto, "existe la posibilidad de un aumento de las tensiones en Medio Oriente y el norte de África", con énfasis en los conflictos que involucran a potencias regionales como Arabia Saudita e Irán.Para la politóloga Denilde Holzhacker, Irán sigue siendo "una gran preocupación en el área de seguridad y estrategia para Estados Unidos"."EEUU sigue preocupado no solo por cuestiones de política interna [iraní], como la evolución de las manifestaciones y la oposición interna, sino también en relación con su avance nuclear", dijo Holzhacker a Sputnik.Trevisan señala, sin embargo, que el aumento de las tensiones en la región se debe principalmente a "un desequilibrio de poder, en el contexto de aumento de los precios, especialmente en el tema de los alimentos".La posibilidad de un conflicto en la región supondría un desafío para EEUU, que ha reducido su participación en estas regiones para centrarse en los teatros asiático y europeo."La crisis alimentaria que se avecina [...] generará una inestabilidad muy grande, lo que presionará a Estados Unidos para que actúe para contenerla", señaló Holzhacker. "Pero eso todavía no parece estar entre las prioridades estratégicas de Estados Unidos para el próximo año", agregó.Para Holzhacker, la agenda de seguridad internacional de EEUU se centra en la competencia con las principales potencias militares, como Rusia y China.El prolongado descuido de la Casa Blanca en los asuntos internos, como la economía y la reducción de la desigualdad social, lleva al Gobierno de Biden a equilibrar la acción militar externa con la atención a las necesidades básicas de su población.Trevisan, a su vez, agregó que los expertos en seguridad y relaciones internacionales de EEUU reconocen, aunque tácitamente, la importancia de fortalecer sus capacidades de poder interno antes de apuntar a nuevos vuelos militares internacionales."EEUU está más centrado en su realidad económica que en su posición geopolítica. Me parece que se están preparando para un 2023 con un escenario más parecido a la guerra del petróleo de los 70 que al Plan Marshall de los 40", concluyó Trevisan.

